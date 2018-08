El Sevilla se exhibe en el debut liguero (1-4)

Clarísima victoria del Sevilla FC ante el Rayo en el estreno liguero. Un partido en el que la calidad y la pegada de los de Machín hizo que prácticamente sobrara el segundo tiempo. Franco Vázquez con la espuela y André Silva con un doblete sentenciaron al descanso. En el segundo tiempo, el VAR puso en su sitio el tercero de André y un penalti que Embarba convirtió en el 1-4 final

Sólo es el principio, pero el Sevilla FC comienza a acumular alegrías en este arranque de temporada. Los de Pablo Machín pasaron por encima del Rayo Vallecano en un partido ya decidido al descanso y que el VAR terminó de modelar en la recta final en cuanto al tanteador. André Silva, que había hecho ya el segundo y el tercero, vio como Mateu le negaba y posteriormente le otorgaba su primer hat-trick en España. Y cuando el resultado no podía ser mejor, una falta que el videoarbitraje convirtió justamente en penalti permitió a Embarba maquillar marcador.

La tarde comenzó con susto, el que supuso el tanto de Embarba tras plantarse ante Vaclík y resolver con calidad. Sin embargo, no hizo falta VAR para confirmar el fuera de juego y el Sevilla no tardó en hacerse dueño del juego. De hecho tres minutos más tarde tuvo la primera André Silva, pero su cabezazo a centro de Navas lo iba a atajar Alberto. No sería ni mucho menos la última incursión del palaciego, una auténtica pesadilla para la zaga rayista. El Sevilla robaba y en apenas unos toques creaba peligro hasta el punto de resolver la primera victoria liguera de la temporada en sólo 45 minutos. El primero llegó a los diez minutos, -otra vez Sarabia-, pero el colegiado volvía a estar rápido para señalar un fuera de juego que existía.

Eso sí, antes del cuarto de hora iba a llegar el primero de verdad, con una jugada de tiralíneas, una dejada de André Silva para Sarabia y una internada de Navas, que la ponía al corazón del área con toda la ventaja para el Mudo. No era fácil rematar, pero el argentino sacó la espuela para batir a Alberto y poner el 0-1. Poco después tuvo el Rayo la suya con un remate de Ba que sacó con reflejos Vaclík. Pero el Sevilla seguía encontrando espacios arriba y la calidad del último en llegar se iba a imponer. A la media hora, nueva internada esta vez por la izquierda, pase de Banega con el exterior y centro de Escudero, que asiste a André Silva para que el portugués resuelva a base de olfato.