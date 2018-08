El Sevilla pasa de ronda sin sobresaltos (0-5)

El Sevilla FC no dio pie a la incertidumbre y certificó su clasificación para la siguiente ronda con un claro triunfo en Lituania. Nolito y Sarabia, ambos por partida doble, lo sentenciaron en la primera parte, mientras que Arana completó el marcador con un auténtico golazo



Existían las lógicas reservas con un resultado tan corto como el de la ida y las circunstancias especiales del escenario en Vilna, pero el Sevilla FC impuso la lógica que en fútbol no siempre es tan lógica y logró holgadamente el pase al play-off de la UEFA Europa League. En un partido resuelto nada más empezar con los tantos de Nolito y Sarabia, el madrileño volvió a confirmar su magnífico estado de forma sentenciando también la vuelta con el doblete antes del descanso. Con margen para rotar algunas piezas en el segundo tiempo, una de ellas se encargó de redondear el marcador casi al final. Preciosa manera de Arana de estrenarse como goleador sevillista y doblete de Nolito justo después.

Tenía claro el Sevilla que lo más efectivo para evitar cualquier complicación era hacer un gol pronto, pero lo que quizás no estaba ni en los pronósticos más optimistas es que a los siete minutos la eliminatoria iba a estar ya doblemente sentenciada. Eso fue lo que tardó el equipo de Machín en darle dos golpes anímicos al Zalgiris de los que ya no iba a poder levantarse. En la primera acción de ataque sevillista, de hecho, una buena combinación entre Ben Yedder y Sarabia habilitó a Nolito, que llegaba desde atrás y anotó prácticamente a puerta vacía. Un minuto más tarde y a pase de Aleix Vidal, el propio Sarabia remató con el interiory casi por sorpresa, vio como Bartkus no era capaz de evitar el segundo.

El equipo sevillista siguió yendo arriba casi más por inercia que por necesidad y esta vez sí, Bartkus evitaba con una mano providencial el doblete de Nolito antes del cuarto de hora. Eso sí, el Zalgiris aprovechó poco a poco la falta de urgencias del Sevilla y se acercó a la meta de Vaclík en un par de ocasiones. La más clara, a diez para el descanso, la tuvo Antal tras una internada de Slijngard, pero el rumano, quizás el jugador de campo más destacado en la ida, no encontró el remate cuando lo tenía todo a favor para el 1-2. Poco después y merced a una acción laxamente defendida por los lituanos, Sarabia logró volver a ponerse de gol y le pegó con la derecha -su pierna mala- imposible para el meta báltico. 0-3 y eliminatoria sentenciada en la primera parte.

Lo vio muy cerca Machín ya al descanso y el domingo comienza LaLiga, por lo que el técnico soriano optó por reservar a dos de sus piezas clave y dio entrada a Arana y Muriel por Escudero y Sarabia. También movió el banquillo Urbonas, cuya misión más importante era ahora darle a su afición un gol con el que despedirse del torneo. Así, los lituanos optaron por hacer bastante más largo el campo y dejar atrás el dibujo más estático de los 135 minutos anteriores. Quizás por ello, Machín decidió cerrar la puerta con un tempranero tercer cambio, dando entrada a Berrocal por Banega y colocando a Carriço por delante de los centrales. Lo intentaba con velocidad el Zalgiris, pero apenas lograba inquietar a Vaclík con lanzamientos desde fuera del área. Baravykas, con un remate al larguero, tuvo la más clara.

Pero los lituanos perdieron fuelle conforme se acercaba el final y eso lo aprovechó el Sevilla para hacer aún más amplio el marcador. Lo hizo ya en los diez últimos minutos, con un golazo a la escuadra de Arana y el doblete de Nolito, que también entró por la izquierda pero optó por un tiro raso que igualmente fue imposible para Bartkus. Al final, goleada para mirar ya al play-off, donde espera un Sigma Olomouc que recibirá a los nervionenses ya el próximo jueves. Todo ello bajo la atenta mirada de un grupo de militares de la Base de Morón destacados en Lituania, que no sólo disfrutaron del partido sino que le dieron colorido y animosidad a las gradas del LFF Stadionas.