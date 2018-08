El Sevilla no demuestra su superioridad (1-0)

El Sevilla FC se impuso por la mínima al Zalgiris con un tanto de falta directa de Banega y no podrá relajarse ni un ápice el próximo jueves en Lituania si quiere estar presente en la ronda de play-off de la UEFA Europa League. Aleix Vidal, el último en llegar, disputó los 90 minutos y estuvo muy cerca de anotar su primer gol.

Quiso testear desde el principio el equipo sevillista el nivel de su rival, lo que le llevó a irse arriba muy pronto y casi no dejar respirar en su propio campo a los jugadores lituanos. Así, en el primer cuarto de hora se sucedieron numerosas ocasiones que no acabaron en gol por la precipitación en unos casos y la falta de puntería en algunos otros. Banega fue el primero en probar a Bartkus con dos disparos desde fuera del área, mientras que Nolito, poco después, probó al meta desde la frontal con un disparo que salió despejado lamiendo el larguero. Atrás, mucha seguridad con el canterano Berrocal y el siempre atento Gnagnon, ambos escoltados por el capitán Carriço. Cuando robaban, a los de Urbonas les costaba hilvanar juego de ataque y eso permitía estar tranquilos a los sevillistas.

No cambió demasiado el panorama en la segunda parte, más allá de que poco a poco los lituanos fueran conformándose cada vez más con lo que tenían y eso les llevaba a no salir demasiado al contragolpe. Los de Machín, por su parte, seguían acumulando hombres en ataque pero sin la determinación suficiente como para volver a batir a Bartkus. Un rechace cazado por Amadou fue el primer aviso y quizás la más clara tendría justo después Aleix Vidal, cuyo disparo raso desde la esquina derecha del área la acertó a despejar a córner el propio Bartkus. Muriel no tardó en relevar a un buen Pejiño y el colombiano no tardó en ponerse de gol, aunque hoy no parecía ser el día en cuanto al acierto ofensivo.

Banega lo volvió a intentar en una falta casi calcada a la del gol, pero en esta ocasión el balón se fue levemente escorado a la derecha. Además, aunque fue en ocasiones contadas, el Zalgiris dio algún susto sobre todo impulsado por el rumano Antal, que obligó a Vaclík a salvar el gol del empate a la hora de partido. Con Sarabia y Ganso ya sobre el césped siguió el dominio nervionense, pero no hubo forma de conseguir un segundo tanto con el que ir algo más tranquilos a tierras bálticas. De esta forma, el próximo jueves a las 19.00 horas tocará hacer bueno este gol y sacar adelante la eliminatoria sobre un césped artificial que no debe ser óbice para volver a mostrarse superiores a los verdiblancos.