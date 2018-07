Goleada para debutar (4-0)

El Sevilla FC supera al equipo húngaro con gol y asistencia de un gran Jesús Navas en el primer tiempo. Un penalti anotado por Ben Yedder -que obligó al Újpest a jugar una hora en inferioridad- y el tercero de Sarabia, completaron el marcador. En el segundo tiempo, cuando todo hacía indicar que tocaría conformarse con los tres de ventaja, Franco Vázquez hizo el cuarto en el descuento.

El Sevilla FC debutó en la noche de este jueves oficialmente en lo que a la temporada 2018/2019 se refiere, aprovechando para dejar virtualmente sentenciada la eliminatoria Q2 de la UEFA Europa League ante el Újpest FC húngaro. Los visitantes mostraron esa buena colocación y algo de la velocidad al contragolpe que se les presuponía, pero se vieron demasiado superados por un Sevilla que jugó casi todo el partido en campo contrario. El próximo jueves a las 21.00 horas tocará disputar la vuelta en Budapest, un partido que por suerte será más de trámite que de otra cosa, para poder pensar ya en una Q3 en la que esperan o el Zalgiris lituano o el Vaduz de Lietchenstein. En un Sánchez-Pizjuán que rozó los 30.000 espectadores, la primera prueba, más allá de la identidad del rival, parece satisfactoria también en cuanto a la aplicación del característico sistema de Pablo Machín.

Ya desde el inicio se pudo ver hasta qué punto sería dominador el equipo nervionense, que no tardó en irse arriba y no dudó en presionar muy cerca de la portería de Pajovic. Ya los cuatro minutos la tuvo Nolito, que no la dejó caer en un córner botado por Roque Mesa y disparó levemente por encima de la portería húngara. Sólo tres minutos más tarde, nueva aparición de Roque, que asistió a Jesús Navas para que el palaciego mostrase su calidad. Pese a ser sus primeros minutos contando incluso los amistosos, desbordó y la cruzó para hacer el primero de la noche con muchísima clase. El Újpest lo intentaba, pero más allá de algún mal bote del debutante Vaclik, que mostró su juego de pies, apenas si tuvo opciones de estrenar su casillero en el marcador.

El Sevilla dominaba con claridad hasta plantarse en el área magiar y así pudo llegar el segundo con una carambola que sacó la zaga visitante bajo los palos. También, ya con más espacios, la tuvo Sarabia mano a mano con Pajovic, pero el madrileño optó por un tiro colocado aunque sin la suficiente potencia como para sorprender al meta. Por suerte, sólo tres minutos más tarde iba a llegar el segundo en una acción en la que Pauljevic derribó al propio Sarabia dentro del área, cometiendo penalti y siendo expulsado con roja directa. Ben Yedder tomó la responsabilidad y no falló para comenzar a encarrilar la victoria de su equipo. Además, antes del descanso iba a dar tiempo para un tercer gol, tras una acción en la que Navas y Sarabia se quedaron solos ante Pajovic y el palaciego le dio el pase de la muerte a su compañero para hacer el 3-0 a placer.

No cambió demasiado el panorama en la segunda parte, con un Újpest cada vez más convencido en que lo más cercano a triunfar era no seguir encajando goles. Y es que aunque no llegaba el cuarto, el dominio territorial, de posesión y también de ocasiones seguía siendo claramente sevillista. La volvió a tener Jesús Navas pronto, sin duda de los más destacados sobre el césped, pero el canterano necesita ir entrando poco a poco y por ello no tardó demasiado en abandonar el terreno de juego. En el trece de la segunda dejaba su sitio a Corchia, produciendo la primera gran ovación de la grada sevillista en esta nueva temporada. El cansancio parecía comenzar a hacer mella en los de Machín, que volvió a mover el banquillo mediado el segundo tiempo con la salida de Pejiño por Sarabia. El extremo, justo antes, vio como le anulaban por fuera de juego uno de esos tantos cuya injusticia se acabará con la inminente llegada del VAR.

Con la gasolina acabándose, pese a seguir acumulando gente arriba, Machín optó por otro toque canterano que refrescase el once y dio minutos también a Borja Lasso, por un Arana que acabó demasiado exigido por sus continuas subidas en la banda izquierda. Eso sí, el más destacado fue Pejiño, que probó primero a Pajovic tras un buen quiebro y que posteriormente asistió a Corchia, que con todo a favor en el segundo palo no llegó a contactar bien con el balón. Parecía que no daría tiempo para un cuarto gol, pero en el segundo minuto de alargue aparecería Franco Vázquez, de cabeza, para anotar tras asistencia de Ben Yedder. Como se suele decir, no valen confianzas para viajar a Budapest dentro de siete días, pero el siguiente peldaño en la competición queda ya muy cerca.

Ficha del partido:

4. SEVILLA FC: Vaclík, Carriço, Nico Pareja, Escudero, Jesús Navas (Corchia, minuto 58), Arana (Borja Lasso, minuto 76), Roque Mesa, Franco Vázquez, Sarabia (Pejiño, minuto 69), Nolito y Ben Yedder.

0. ÚJPEST FC: Pajovic, Pauljevic, Bojovic, Litauski, Burekovic, Sankovic, Diallo, Nwobodo, Zsoter (Horj, minuto 64), Nagy (Balazs, minuto 33) y Novothny.

GOLES: 1-0, minuto 7: Jesús Navas. 2-0, minuto 32: Ben Yedder pen. 3-0, minuto 42: Sarabia. 4-0, minuto 90+2: Franco Vázquez.

ARBITRAJE: Andris Treimanis, letón. Roja directa Correa. Amarillas para Nico Pareja.

Crónica facilitada por el Sevilla FC.