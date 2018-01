Joaquín pide perdón y confiesa cómo celebró los goles al Sevilla en ‘El Hormiguero’

La visita de Joaquín a ‘El Hormiguero’ que ayer emitió Antena 3 ha dado tanto de qué hablar de cómo se esperaba. En una entrevista marcada por el humor habitual del gaditano, el capitán del Betis se pronunció sobre su encuentro con el Barcelona, y reveló incluso qué haría si su hija tuviese un novio sevillista.

El capitán comenzó la entrevista nada más aparecer pidiendo perdón a Pablo Motos por no haber visitado antes el programa. “Hay que ver lo que me ha costado traerte”, le llegó a espetar el presentador con humor.

La entrevista del futbolista dejó momentos memorables. Motos le preguntó qué haría como capitán si viese que un jugador se presentase en el vestuario habiendo bebido. Joaquín adoptó entonces un tono serio para abroncar al supuesto compañero, con regañinas como “Tienes que tener respeto a tus compañeros, te lo digo porque aquí estamos trabajando”. En medio de este tono bronco, el jugador terminó bruscamente con el supuesto jugador fiestero con un “te lo digo porque no me has puesto un mensaje”, lo que volvió a causar carcajadas en plató.

Otro de los grandes hitos de la noche fue cuando Pablo Motos planteó también al capitán verdiblanco qué haría si su hija trajese a casa un novio sevillista. “Tengo licencia de escopeta…” comenzó con humor, para añadir fuera de broma “si así es, me lo tengo que comer. La que manda es ella”.

También reveló que ha llegado a utilizar su autoridad como capitán para obligar a sus compañeros a celebrar los goles «Mira si me respetan los compañeros que, los que no pudieron salir porque acabaron tiesos, no se fueron a la cama hasta las 4.59», bromeó.