En huelga de hambre por “falta de personal sanitario”

El alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, y laportavoz de la plataforma ‘Médico 24 Horas Ya’, María del Carmen Romero, han iniciado un “encierro y una huelga de hambre indefinida” en el Hospital de Osuna por la “falta de personal sanitario”.

Según ha informado el Ayuntamiento de La Roda en un comunicado, esta acción se lleva a cabo como protesta por la “falta de personal sanitario y material y en contra de los recortes en Sanidad, que además se incentivan en verano”. “Todo esto no sólo afecta al Hospital Comarcal sino también a los centros de salud de los municipios de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla”, señala.

“Estamos hartos después de siete años y que sigamos con estos recortes que afectan tanto a nuestros pueblos. Exigimos la incorporación de más profesionales sanitarios, la creación de una nueva zona de salud que atienda las urgencias vitales de nuestros vecinos dignamente con un tiempo de respuesta entre siete y 13 minutos, tal y como dice el informe de la Consejería de Salud y no tengan que volver a esperar una o dos horas a la ambulancia como normalmente ocurre”, advierte la portavoz.

Así, agrega que esto está provocando “el sufrimiento de más de 55.000 personas que aquí vivimos en esta comarca y que desde Estepa es imposible atender por la distancia y escasez de medios”.

La movilización ha sido apoyada por concejales del Ayuntamiento de Pedrera y de Estepa, así como miembros de la comunidad sanitaria, a la par que han sido numerosos los vecinos de la comarca que se han trasladado a Osuna a darles su apoyo.

El alcalde de La Roda indica que se han mantenido varias reuniones y hay una PNL aprobada en el Parlamento de Andalucía pero “no se hace nada”. “Nos dicen que van a hacer un estudio real pero aún no han hecho nada”, insiste, tras criticar que “no se ponen los recursos necesarios, no puede haber listas de espera tan largas y de tantos meses”.

Afirma que en verano esta situación se complica “aún más porque hay ferias y fiestas y la población aumenta”. “Si no hay médicos es porque tienen contratos precarios. Hay médicos en mi pueblo que han sido contratados por horas o por una semana o quince días y no hay médicos porque no se ha previsto y porque los contratos son una miseria”, agrega el alcalde, esperando que la Junta “cambie de actitud”.

Por último, detalla que durante 15 minutos saldrán a la puerta los médicos de urgencias de este hospital “como repulsa a esta situación de falta de personal”. “Necesitamos como mínimo cuatro médicos y desde la dirección pretenden cerrar consultas. Recibiremos la misma población o incluso más población durante el verano que pasa aquí sus vacaciones y tendremos menos personal y menos consultas”, explica Paqui Martín, delegada de CCOO de este hospital.