El PSOE se queda sin concejales en Los Palacios

Los tres únicos ediles del PSOE en el Ayuntamiento de Los Palacios han abandonado el grupo municipal Socialista pasando a ser concejales no adscritos. En la mañana de hoy lunes, los concejales han registrado un escrito en el que solicitan que sean declarados como concejales no adscritos. Este extremo ha sido confirmado por la hasta ahora portavoz socialista en Pleno del Ayuntamiento, Belén Gayango.

Esta situación viene provocada, según ha denunciado Gayango en numerosas ocasiones, por las discrepancias del grupo municipal con la nueva dirección de la agrupación del PSOE palaciego, liderada por Juan Diego Valverde.

Cabe recordar que la portavoz del grupo municipal denunció en mayo de 2017 al secretario general ante la Guardia Civil tras acusarla de “quedarse con dinero que no le correspondía” y a un militante por llamarla “sinvergüenza”.

Los hechos ocurrieron justo antes de comenzar el recuento de votos de las primarias en la sede de Los Palacios, fue entonces cuando un histórico militante se dirigió a la portavoz del grupo municipal, que se encontraba acompañada por los concejales Juan Manuel Curado y Almudena Rivera, llamándola “sinvergüenza”.

Belén Gayango, consultada por Sevilla Actualidad, ha asegurado que el motivo de la marcha de los concejales responde al “trato vejatorio y denigrante” por parte de la dirección de la agrupación que llevan recibiendo, aseguran, “desde hace dos años y siete meses”. “Nunca se nos ha apoyado”, ha aseverado Gayango, que denuncia que la dirección de la agrupación “no ha querido reunirse” con los concejales, y que “nos ha llamado de todo en ruedas de prensa y medios de comunicación”. “Quizás mi fallo haya sido ser crítica, nosotros nos presentamos con un proyecto ilusionante, yo di la cara cuando había que hacerlo y nos dejaron huérfanos”. Además, Gayango explica que desde la dirección de la agrupación se instó a los concejales a reintegrar su asignación percibida por ejercer en el cargo, algo que a juicio de Gayango contraviene la legislación vigente, y al pedir explicaciones sobre el respaldo legal de tal decisión aquello solo respondía a una “orden interna”, por lo que solicitó amparo a la ejecutiva provincial y federal.

Juan Diego Valverde, secretario general de la agrupación socialista, ha confirmado a este medio que la directiva esperaba la renuncia de los concejales puesto que llevaban “más de dos años sin relación”, por lo que “a nivel efectivo era como si ya no tuviéramos concejales”. A juicio de Valverde, la renuncia de los concejales responde a una “pataleta” de “quien viene con un objetivo no meramente político y difaman una vez terminan por no ser lo que esperaban”, puesto que desde que asumió el cargo se ha emprendido “una renovación profunda”, respaldada por “los militantes, que querían una nueva dirección”, y “quien no se ha querido participar en el proyecto se ha quedado fuera anclado a la antigua dirección”. Valverde recalca que “la base del proyecto es política, no económica”, recuerda que fue reelegido para el cargo el pasado noviembre y afirma que la ejecutiva provincial ya se ha pronunciado al respecto “en apoyo a la agrupación”.