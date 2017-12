El periodista Manuel Prieto Romero, ‘Loreño Ilustre’

Lora del Río reconoce al periodista Manuel Prieto Romero como ‘Loreño Ilustre’, por su “impresionante trayectoria profesional”.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lora del Río ha acogido en la mañana del miércoles 27 de diciembre el acto en el que se ha reconocido como ‘Loreño Ilustre’ al periodista Manuel Prieto Romero. El acto ha sido presidido por el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, y el concejal-delegado de Ciudadanía y Cultura, Miguel Ángel Nogales, así como una amplia representación de Corporación municipal loreña y familiares del propio homenajeado.

Según el regidor loreño, Antonio Miguel Enamorado, “hoy venimos a reconocer la impresionante trayectoria profesional en el mundo del periodismo del loreño Manuel Prieto Romero, demostrando que con trabajo y tesón se consiguen metas muy altas; es todo un honor y orgullo poder reconocer esta trayectoria de un ‘loreño ilustre’”.

Por su parte, el periodista Manuel Prieto Romero agradeció este reconocimiento que le hace el ayuntamiento “del pueblo que me vio nacer y en el que vive gran parte de mi familia, Lora del Río, y al que”, ha añadido “acudo regularmente porque no he perdido el estrecho vínculo que me une a este pueblo”.

Prieto Romero es en la actualidad director regional en Andalucía del Grupo Atresmedia. En 1989, se licenció en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también cursó estudios de Publicidad y de Filosofía y Letras.

Comenzó su carrera profesional colaborando en emisoras locales de radio en su pueblo natal y posteriormente en Barcelona, donde participó en las emisiones de Radio Ripollet, fue columnista de la Revista de Ripollet, trabajó para los Servicios Informativos de la ya desaparecida Antena 3 de Radio en el Paseo de Gracia de la Ciudad Condal, así como en gabinetes de prensa vinculados a la información económica, en los que llegó a ocupar la jefatura de prensa de la organización patronal catalana SEFES. En 1988 fundó y dirigió, en Sabadell (Barcelona), la revista de actualidad informativa comarcal La Tribuna del Vallés.

En 1990 entró a formar parte de la Redacción de Antena 3 Televisión en Sevilla, siendo miembro del equipo fundacional en Andalucía de esta cadena privada de televisión. En Antena 3 desempeñó sucesivamente desde entonces las funciones de redactor, Editor y Redactor Jefe, siendo también presentador de los espacios informativos locales y regionales a partir de esa fecha. En esta última faceta televisiva ante las cámaras, el 3 de junio de 1990 se convirtió en el primer presentador de las emisiones para Andalucía de una televisión privada.

Desde su nacimiento como espacios informativos en la televisión andaluza, condujo y dirigió el semanario de actualidad Andalucía a Fondo y los espacios Noticias de Sevilla y Noticias de Andalucía, programa este último que en 2003 recibió el premio al Mejor Informativo Andaluz de la Asociación de Telespectadores de Andalucía.

Como enviado especial ha participado en la cobertura de numerosos procesos y campañas electorales, tanto autonómicos como nacionales, lo que ha contribuido a enfocar su carrera profesional hacia el área de la información política. En 1991 fue destacado en Jerusalén, la capital de Israel, como enviado especial durante la Guerra del Golfo Pérsico en la que una coalición internacional de 34 países intervino militarmente cumpliendo el mandato de Naciones Unidas tras la ocupación e invasión de Kuwait por parte de Irak.

En 1992 fue nombrado Delegado de Antena 3 Televisión en Andalucía y en julio de 2012 Director Regional de Atresmedia Radio en Andalucía. En Onda Cero, ha sido colaborador del programa radiofónico A Toda Radio, cadena en la que ha sido además comentarista y tertuliano de los programas Sevilla en la Onda y Gente de Andalucía. Igualmente participó desde su fundación y hasta 2012 en la tertulia de actualidad política El Ruedo Andaluz, emitida en esta misma cadena desde los estudios de Sevilla. De 2008 a 2010 ha sido articulista del diario La Razón para sus ediciones de Sevilla y Andalucía.