Mueren cinco cachorros tras ser abandonados en un saco cerrado en Paradas

View this post on Instagram

‼️‼️ROGAMOS COLABORACIÓN CIUDADANA‼️‼️ Vamos a dar con el responsable, de esta no te irás de rositas. A medio día recibimos un aviso de unos cachorros encontrados en un saco cerrado a la "sombra" de un olivo por la zona del camino de enmedio en Paradas, Sevilla. Un animal sin escrúpulos ni corazón los dejó en un saco cerrado, con todos los respetos para los animales, porque tú no los mereces. Posiblemente incluso les dio golpes para que murieran, sufriendo y si no, asfixiados. Eran 5 cachorros de mastín o cruce, y decimos eran porque cuando los cogieron había 3 muertos, 1 murió camino del veterinario y el otro se quedó ingresado y hace pocos minutos acaba de fallecer. No les has dado ni siquiera la oportunidad de encontrar soluciones alguien que pudiera darle un hogar. Pobre de esa madre, que después de llevarlos en su vientre y parirlos, tenga que sufrir como un salvaje se los lleva y no los volverá a ver, porque tú los has matado, asesino. Pedimos colaboración ciudadana, si alguien ha visto algo, por favor poneos en contacto con nosotros, será totalmente anónimo. Estaban en un saco blanco con letras celestes de sulfato amónico de la marca UBE, en el camino de enmedio y posiblemente fuese esta mañana cuando esa bestia los tiró allí. Estamos muy cerca de encontrarte, criminal. No sabremos si está ha sido la primera vez, pero desde luego será la última. Solo deseamos que el karma haga su trabajo.