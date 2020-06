El primer ‘Cuponazo’ de la era Covid cae en Los Palacios

Francisca Murillo, que comenzó como vendedora tres semanas antes del estado de alarma, ha repartido 240.000 euros “a trabajadores del campo” en Los Palacios

El primer sorteo del Cuponazo de la ONCE tras el parón provocado por la pandemia del Covid-19 ha repartido más de un millón de euros entre las provincias de Sevilla, Almería, Cádiz y Málaga.

Francisca Murillo comenzó a trabajar como vendedora de la ONCE el pasado del 20 de febrero en la localidad sevillana de Los Palacios solo tres semanas antes de la declaración del estado de alarma que desencadenó la paralización de los sorteos de la ONCE. “Eso provocó el hundimiento de mi persona porque yo soy una mujer muy trabajadora y me entró el pánico, me quedé sin fuerzas”, explica ahora. Pasó el confinamiento encerrada con sus cuatro hijos en su domicilio esperando que todo pasara. El pasado lunes, 15 de junio, volvió a la vuelta y le resultó “muy duro” porque se encontró una ciudad con la mitad de los bares abiertos y la mitad de vida en las calles, según cuenta. “Pero a partir del miércoles todo se ha ido recuperando. Volver al trabajo ha sido como volver a la vida y a la ilusión” dice encantada.

Francisca tiene su punto de venta ubicado en la parada del autobús al lado del Ayuntamiento, aunque se mueve por toda la localidad y ayer dejo buena parte del premio en la gasolinera de entrada en Los Palacios. Vendió 8 cupones agraciados con 25.000 euros y un cupón XXL premiado con 40.000 euros, 240.000 euros en total entre nueve vecinos. “No he dormido en toda la noche –explicaba esta mañana entre felicitaciones de sus clientes-. Estoy muy orgullosa porque se lo he dado a gente del campo. Ha sido como volver a mi infancia porque yo sé lo que es levantarte a las cinco de la mañana para ir a recoger tomate, algodón o sandías, y volver de noche y estoy súper orgullosa de mi misma”.

Enseguida, Francisca subraya el orgullo que siente también por haber comenzado a trabajar en la ONCE como vendedora. “Es que he sufrido mucho en mi vida y ahora entrar en la ONCE ha sido como un empujón, como si un día te dicen que tienes cáncer y otro que ya no lo tienes. Ha sido como volver a sentirme mujer, volver a llevar un sueldo a mi casa para mis cuatro hijos y volver a ser alegre y feliz como soy yo. Por eso estoy tan súper orgullosa de la ONCE por la oportunidad que me han dado”, concluye.

El sorteo del Cuponazo ha dejado otro premio de 100.000 euros en la localidad sevillana de Tomares, donde Francisco Alberto Domínguez ha vendido uno de los Cuponazos de segunda categoría agraciados con esa cantidad. Por lo que en total ha dejado 340.000 euros en la provincia de Sevilla.

En Almería se han vendido también otros diez cupones premiados a las cinco cifras que han repartido otros 250.000 euros en el entorno de una cafetería de la carretera Níjar-Retamary la misma cantidad se ha repartido en un kiosco ubicado junto a la estación de autobuses de Málaga. Además, Cádiz y Jerez han sido agraciadas con un Cuponazo de segunda categoría, dotado con 100.000 euros respectivamente, por lo que en total suman1.040.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de premios de este sorteo se han repartido entre el País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Después de tres meses sin actividad comercial por la pandemia –la primera en sus más de 81 años de historia-, la ONCE ha dedicadotodos los sorteos de esta semana, desde el pasado lunes y hasta mañana domingo, a reconocer el esfuerzo de la ciudadanía durante este tiempo y agradecer el trabajo de los profesionales que han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19. Al grito de #LaIlusiónPuedeConTodo, ha puesto a la venta 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas, los farmacéuticos y comerciantes o los voluntarios.

Esta serie monográfica arrancó el lunes con el cupón dedicado a la vuelta de los vendedores de la ONCE a las calles bajo el lema genérico ‘Volvemos…los iguales’. El sorteo del Cuponazo de ayer viernes ha querido dar las ‘Gracias por estar ahí’ a quienes, desde los supermercados a los mercados y tiendas de barrio o estancos han trabajado para atender las necesidades primarias de toda la población.

Para este sábado el cupón de la ONCE da las ‘Gracias por estar pendientes’ a los voluntarios, hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su tiempo a atender a los más mayores, confinados en sus casas; a las personas con discapacidad, a las que atendieron voluntarios de la ONCE y de Fundación ONCE, o a los que reparten alimentos desde diferentes ONG.

La serie se cierra mañana domingo, 21 de junio, agradeciendo a los 73.000 trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE por la labor desarrollada durante la pandemia. Desde el personal educativo y de servicios sociales de la ONCE, hasta los profesionales de empleo de Fundación ONCE, pasando por quienes, desde las lavanderías de Ilunion, lavan y desinfectaban la ropa de hospitales; y por quienes, desde los hoteles medicalizados de Ilunion en varias ciudades, atendían a sanitarios y afectados por el COVID-19.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.