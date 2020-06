Cae una banda criminal tras el asesinato de un vecino de La Puebla de Cazalla

Se han detenido a ocho personas, vecinas de Málaga de los que seis permanecerán en prisión

La Guardia Civil de Sevilla inició la operación MARPU el 16 de noviembre de 2019 con motivo del asesinato de un vecino de La Puebla de Cazalla. La operación ha finalizado con el resultado de ocho detenidos de los cuales seis permanecen en prisión.

La tarde del 16 de noviembre de 2019, M.G.S. tenía prevista una venta de cierta cantidad de marihuana que producía él mismo en el interior de una nave sita en Puebla de Cazalla. Pero los compradores no acudieron a la nave con la intención de comprar la sustancia, sino que tenían planificado robar la marihuana, algo que pensaban que no resultaría complicado ya que se aseguraron de que la víctima estuviera sin compañía. Cuando M.G.S. se percató de la verdadera intención de los compradores hubo un enfrentamiento del que resultó herido de muerte por arma de fuego. En la huída, los asaltantes también dispararon contra un familiar de la víctima que no resultó herido.

Después del tiroteo los asaltantes huyeron a pie al quedar el vehículo bloqueado en el lugar de los hechos. Algo que por parte de los especialistas en criminalística de la Guardia Civil fue aprovechado a máximo con una rigurosa Inspección ocular que se alargó durante varios días y de la cual se obtuvo gran parte de los indicios que han concluido con la identificación de todos los integrantes de la organización.

El principal objetivo en un primer momento fue identificar y detener al grupo de los asaltantes. Conocida su identidad y los numerosos antecedentes que cada uno de ellos tenían, los investigadores de la Guardia Civil se pusieron en contacto con la Policía Nacional de Málaga para compartir información sobre algunos de los objetivos, procediéndose a la detención de dos de ellos en la capital malagueña con motivo de una brillante colaboración.

Los agentes averiguan que el grupo criminal estaba compuesto principalmente por tres jóvenes mayores de edad que ejecutaban el “vuelco de droga”. Por otro lado estaban los intermediarios que contactaban con la víctima, se ganaban la confianza y el día del asalto se aseguraban de que estuviera en una situación de vulnerabilidad: solo y en lugar aislado. Todos los integrantes de la organización eran de vecinos de Málaga.

A.K.B. era el tercer asaltante y presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de M.G.S. Los investigadores barajaban la posibilidad de que hubiera huido fuera de España, posiblemente Alemania. Puestos en contacto con la BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal en Alemania), se confirma que el sospechoso se podría encontrar en ese país. Fruto la estrecha vigilancia sobre el sospechoso y su entorno se tiene conocimiento el 25 de febrero de que A.K.B. va a llegar a Madrid y se encontrará con una expareja. De forma urgente se solicita colaboración a los guardias civiles de Madrid para hacer seguimiento al la citada expareja. A las 19:00 horas del 25 de febrero se procede a la detención de A.K.B. en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Con la totalidad del grupo de asaltantes en prisión, la Guardia Civil se centró en las personas que ejercieron labores de apoyo en el grupo criminal procediendo a la detención del resto del grupo, también en la localidad de Málaga, con un importante dispositivo desplegado. Sobre la práctica totalidad de ellos la Juez titular del Juzgado responsable de la instrucción del procedimiento, ha ordenado el ingreso en prisión.

La Guardia Civil da por finalizada la operación después de detener al familiar del fallecido y también víctima de una tentativa de homicidio al ser objeto de los disparos de los asaltantes durante la huída. Se le imputa un delito contra la salud pública.