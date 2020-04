Suplantan en un audio viral de Whatsapp al alcalde de Guillena

Se trata de un audio de voz que se está compartiendo a través de whatsapp con el título ‘No dejéis de escucharlo. Es el alcalde del PSOE de Guillena. Es fantástico’

Desde hace unos días circula por la red social Whatsapp un mensaje con un audio de voz con el título ‘No dejéis de escucharlo. Es el alcalde del PSOE de Guillena. Es fantástico’. El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha denunciado públicamente que se trata de una suplantación de su identidad y de su cargo para atacar al Gobierno de España. El alcalde ha puesto en conocimiento de las autoridades este nuevo caso de desinformación, bulos y noticias falsas que recorren por cientos las redes sociales.

“La verdad es que no quería darle mayor importancia porque cualquiera que me conoce o ha escuchado alguna vez hablar distingue que no soy yo, por la voz, por la forma de hablar pero sobre todo por las maneras y el contenido”, explica Lorenzo Medina, que hace pública esta denuncia para insistir en el mensaje que el Ayuntamiento viene dando desde el primer día a las vecinos y vecinas del municipio.

Llamamiento a la prudencia, alejarse de bulos, desinformaciones o mensajes que inundan las redes sociales, grupos de whatsapp u otras fuentes. El Ayuntamiento, a través de sus canales y medios de comunicación, viene facilitando desde el inicio de la crisis información de interés general y proveniente de las autoridades competentes.

“Yo soy de los que quiere pensar que saldremos reforzados de esta compleja situación. En diferenciar más lo importante, en apreciar lo que tenemos y disfrutamos, en valorar a aquellos que hoy estamos considerando héroes. Y también seguro que aprenderemos a distinguir más rápidos los bulos y la desinformación, aunque sea a base de lo pesado y burdos que son algunos”, remarca el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina.

El mensaje y la confirmación de que es un bulo

“No tienen vergüenza. No tienen pudor. No tienen decencia. No tienen dignidad. Toda esta tropa que lleva años haciendo política a cuenta de la dignidad de sus abuelos en la Guerra Civil. Que no están teniendo ya no sólo dignidad, no han tenido la más mínima humanidad con sus padres, que son los que se están muriendo en este país. Tropa de miserables, absolutos miserables. Este es legítimamente y legalmente mi Gobierno, lo sé. Pero no me siento representado en ningún caso por esta tropa de miserables. Mi Gobierno ya hace semanas que no es este. Mi Gobierno es el que me ha ayudado ante esta pandemia mundial, el que se ha movilizado desde el primer minuto, el que ha protegido a mis sanitarios, a mis fuerzas de seguridad del Estado, a cajeras y empleador de los supermercados, a los transportistas de este país… no éste”, dice el mensaje.

El mensaje de audio pertenece al locutor de radio Walter García. Fue el mismo quien lo confirmó en sus redes sociales.