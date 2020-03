Segundo fallecido por coronavirus en Los Palacios

Segunda víctima mortal por coronavirus en Los Palacios y Villafranco. Así lo ha confirmado el alcalde del muncipio sevillano, Juan Manuel Valle.

Se trataba de una persona que se encontraba hospitalizada y que había dado positivo en la prueba de Covid-19. Se desconoce por el momento tanto el sexo como la edad del fallecido, así como si tenía o no patologías previas. Se trata de la segunda víctima en el municipio, después de otro fallecimiento sucedido el pasado 28 de marzo.

Valle, pidió asimismo “el máximo respeto para dicha familia” y que no se hagan circular bulos, audios ni comunicaciones que puedan herir sus sentimientos en momentos tan difíciles”.

El alcalde aseguró también que “según me han trasladado directamente, su familia está en contacto con las autoridades sanitarias para seguir el protocolo de aislamiento y cuarentena”, ya que el positivo fue del día 27.

El regidor municipal se dirigió a los vecinos para pedirles que “sigamos en nuestras casas, como está haciendo la inmensa mayoría de los palaciegos” y a los que no cumplen la cuarentena les digo que “no busquéis excusas injustificables para salir. Porque no las hay. Y no sois más graciosos ni más listos por hacerlo. Sois unos auténticos irresponsables y nos ponéis en peligro a los demás”.