La OMS pone de ejemplo a los vecinos de Mairena del Aljarafe

El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, compartió ayer su perfil de twitter, el vídeo en el que un monitor de gimnasio da clases a los vecinos de un bloque de pisos de Mairena del Aljarafe desde una azotea.

El Presidente de la OMS, compartió el vídeo con sus más de medio millón de seguidores y afirmó estar «impresionado e inspirado por todos los ejemplos de amabilidad y compasión que la gente muestra en todo el mundo».

Con ejemplos como el de Sevilla «podemos vencer al coronavirus», dijo Tedros Adhanom.

Thank you for sharing this video @MuhammadLila! I am so impressed and inspired by all the examples of kindness and compassion people are showing around the world! With this spirit, we can beat #coronavirus! https://t.co/2LVkoKg6ET

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 15, 2020