Un alcalareño gana La Paga de la ONCE

Leocadio Aguilera ha repartido un total de 1.250.000 euros entre diez vecinos de la localidad.

Un acertante de Alcalá de Guadaíra ganó ayer La Paga que ofrece los sorteos de la ONCE de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años. En total, este sorteo ha repartido 1.250.000 euros en premios entre diez vecinos de Alcalá de Guadaíra, gracias a Leocadio Aguilera, en un sorteo que ha repartido cerca de 2 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Almería y Málaga.

Leocadio Aguilera, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013, tiene su punto de venta ubicado en la calle Pintor Luna Rubio, número 1, junto al centro de salud ‘Nuestra Señora de la Oliva’. Esta mañana, al recibir la noticia, no ha podido articular palabra por la emoción. “Es una alegría tremenda la que siento ahora mismo, anoche estaba viendo el sorteo por televisión después del tiempo y cuando salió el número, le dije a mi mujer que me sonaba, al igual que la serie, y tanto que me sonaba, lo comprobé al instante y lo había vendido”, comentaba Leocadio.

El sorteo de la ONCE de ayer lunes ha llevado otros 350.000 euros tanto a Huércal de Almería como a Marbella, donde Isabel Rodríguez Herrera y Jose Carlos Vasco Vertedor respectivamente, han repartido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, en cada una de las localidades, por lo que ha repartido un total de 1.950.000 euros entre las tres provincias andaluzas.

El sorteo, que estaba dedicado al Día Internacional del Juego Responsable que pretende concienciar a la sociedad de las posibles consecuencias de los juegos de azar, ha repartido el resto de premios entre Badajoz, Alicante y Galicia.