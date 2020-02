Sevilla registró casi 400 agresiones a personal sanitario durante 2019

El Sindicato de Enfermería en Andalucía SATSE ha denunciado el nuevo incremento registrado en las agresiones a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el año 2019, con un total de 1.507 actos violentos contra profesionales, 289 de carácter físico. Este dato supone un incremento del 22 por ciento respecto a los registros de 2018 y pone en evidencia, la necesidad de mejorar tanto las medidas preventivas como una regulación normativa de las actuaciones necesarias para proteger a todos los profesionales.

En concreto, según los datos del registro de agresiones del SAS recopilados por SATSE, durante el último año se han incrementado los ataques a los profesionales de la Sanidad andaluza, pasando de los 1.234 de 2018 a los 1.507 registrados en 2019, 1.218 verbales, tales como insultos o amenazas, y 289 agresiones físicas.

En cuanto a las víctimas de las agresiones destaca que cerca del 70 por ciento son mujeres, 1.069 frente a 438 hombres, y principalmente afecta a personal sanitario, con 1.287 agresiones frente a las 220 que afectaron a personal de gestión y servicios.

Por provincias, SATSE detalla que Sevilla es la que contabiliza mayor número de ataques al personal del SAS en 2019 con un total de 388, seguida de Málaga con 323 O Cádiz con 202.

Desde el sindicato recalcan que «estas situaciones son intolerables. No se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación. Los enfermeros y enfermeras y los profesionales del SAS en general estamos para cuidar a los personas y no es justo que nos veamos sometidos a estas agresiones por las posibles deficiencias del Sistema Sanitario».

Medidas efectivas

Ante la evidencia del incremento de las agresiones, el Sindicato de Enfermería ha criticado la falta de avances de la Administración sanitaria andaluza para aprobar medidas contundentes y urgentes que prosperen contra la violencia en el ámbito sanitario. De hecho, SATSE recuerda que hace ya casi un año que se constituyó la mesa de prevención de las agresiones a sanitarios en Andalucía sin que hasta la fecha se haya producido grandes avances.

El Sindicato de Enfermería considera que es inaplazable dar una solución real a esta problemática que son las agresiones a los sanitarios, abogando por el endurecimiento de las penas, por lo que exigen a la Administración andaluza que no demore más el trabajo en este terreno, y se tenga verdaderamente en cuenta el proyecto de Ley que SATSE entregó hace más de un año al Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.