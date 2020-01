Reclaman un Pleno Extraordinario en la Puebla de Cazalla para exigir explicaciones al alcalde por su procesamiento judicial

El PP de Cazalla de la Sierra ha registrado este martes 21 de enero un escrito reclamando la convocatoria urgente de un Pleno Extraordinario para exigir explicaciones al alcalde, Sotero Martin, por su actual procesamiento judicial por un delito de prevaricación.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, Fernando Lorenzo, ha asegurado que “el pasado 14 de enero, el Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla emitió un auto ordenando la apertura de juicio contra el alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martin, por un posible delito de prevaricación en su gestión como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas investigadas en el caso de los ERE”.

“Pero no solo el juez ha determinado que hay indicios y pruebas suficientes para abrir este juicio, es que la propia Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para el alcalde socialista dada la gravedad de los hechos”. “Desde el PP consideramos imprescindible que el Alcalde de explicaciones de manera urgente a los vecinos de cómo va a afectar esta situación, puesto que la actual situación procesal de Sotero Martin, no solo puede dañar la imagen del municipio, sino que también podría perjudicar a la propia gestión municipal”, ha declarado.

Según el portavoz popular, “la sola decisión de la justicia de iniciar este juicio cuestiona de manera absoluta la gestión de este alcalde, unas sospechas que no son compatibles con un representante público que, por encima de todo, debe respetar y defender la ley, no inculcarla y vulnerarla”. “Si no lo hiciera, desde el PP exigiremos su dimisión al frente de este ayuntamiento no solo porque los vecinos no se merecen un alcalde bajo estas graves sospechas, sino que hay que recordar que hasta los propios estatutos de su partido le obliga a dimitir”, ha concluido.