La ONCE reparte 315.000 euros entre nueve vecinos de Las Casas Baratas de Utrera

“Qué pechá de llorar me metí anoche”, reconoce feliz la vendedora Ana María Gónzalez por llevar la fortuna a “un barrio obrero”

La fortuna de la ONCE sigue fijada e la provincia de Sevilla. Tras el millón de euros repartido el miércoles en el barrio sevillano de Rochelambert, el sorteo de la ONCE de este jueves ha llevado otros 315.000 euros a Utrera, donde Ana María González, vendedora desde 2017, vendió nueve cupones premiados con 35.000 euros en el barrio de Las Casas Baratas de Utrera.

“Lo que siento no se puede explicar, que pechá de llorar me metí anoche, todavía me tiembla la voz”, decía esta mañana Ana María, que suple una sustitución por vacaciones de una compañera. “Yo quiero vender pero sobre todo quiero dar el premio y todos los días se levanta una con esa ilusión. Y ha sido muy bien tocado porque este es un barrio obrero y me siento super feliz”.

El sorteo de la ONCE de este jueves, que estaba dedicado al Mercado Central de Alicante, ha repartido otros 350.000 euros a las puertas del hospital comarcal de La Línea de la Concepción, por lo que ha repartido en total 665.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz. El resto de premios han ido hasta Cataluña y País Vasco, donde se ha vendido la serie agraciada con La Paga dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años, en la localidad de Vitoria.