El alcalde de Coria pide a Ábalos el desbloqueo de los túneles de la SE-40

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha solicitado una reunión con el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para intentar desbloquear la construcción de los túneles de la SE-40 y exigir su construcción.

Esta infraestructura, se encuentra aún sin fecha de ejecución ni financiación más de 20 años después de su aprobación, sin que ningún gobierno central -hasta ahora- haya sido capaz de afrontarla.

“Coria del Río, asegura su alcalde, no va a consentir que se justifique la inviabilidad del proyecto inicial por su coste, porque eso significaría que se niega a Andalucía lo que se le da otras comunidades y provincias. El recién renombrado Ministro habla de impulso a las políticas de movilidad, y queremos recordarle que los andaluces seguimos esperando los túneles de la SE-40, una gran vía supramunicipal para conectar las dos orillas de Coria, acortar la distancia entre Huelva y Sevilla y salvar el Río Guadalquivir de la forma más eficaz y con el menor impacto ambiental. En definitiva, que se asuma la inversión para una infraestructura que resulta absolutamente imprescindible y que constituye el tramo más importante para este municipio”.

Modesto González ha dicho que “ante la inacción y pasividad de los distintos gobiernos anteriores, y ante la postura del actual Ministro, en contra de los túneles en ambos sentidos, la ciudadanía está alzando la voz y clamando por su construcción inmediata. No nos vamos a conformar con un puente porque sea una alternativa más asequible. En otras comunidades no se escatiman ni líneas de metro, ni trenes de alta velocidad. Reclamamos las inversiones que requiere el proyecto inicial y que necesitamos. El gobierno central no puede seguir escatimando y despreciando a los andaluces”.

El proyecto de la SE-40 –ha recordado Modesto González- debería estar a pleno funcionamiento desde 2007. Fue a primeros de la década de los 90 cuando se presentó, aprobándose varias iniciativas plenarias por parte del Ayuntamiento de Coria del Río para que se cerrara en su arco suroeste con un túnel. Propuesta que finalmente fue admitida.

Por último -ha dicho el alcalde- “Andalucía, a través de sus instituciones y de su sociedad civil, ya se ha posicionado en contra del puente. Y por ello vamos a exigirle, cara a cara al Ministro, que el gobierno central apueste, de una vez, por Andalucía y cumpla con el acuerdo adoptado hace ya más de dos décadas”.