Horarios y recorridos de los Reyes Magos de la provincia

Consulte los horarios y recorridos de las distintas cabalgatas de la provincia de Sevilla

Dos Hermanas (3 Cabalgatas)

Cabalgata del Gran Visir de Vera Cruz

Saldrá el sábado 4 de enero a las 17:00 horas desde la Capilla de San Sebastián. Entrada en la Capilla San Sebastián sobre las 20:15 horas.

Recorrido: Plaza Hidalgo Carret, Gonzalo Nazareno, Tarancón, Goyeneta, San Sebastián, Plaza del Emigrante, Romera, Manuel de Falla, Portugal, San Sebastián, Churruca, Plaza Hidalgo Carret, Álvarez Quintero, Real Utrera, José Carrera, Plaza de la Zarzuela, San Antonio, Nuestra Señora del Carmen, San Bernardo, Real Utrera, Santa Elvira, Cristo de la Vera-Cruz, Clara Campoamor, Avda. de Andalucía, Arroz, Nave de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Cabalgata de Dos Hermanas

Domingo 5 de enero. La salida previa de la Cabalgata de Reyes se hará a las 17:00 horas desde el balcón principal del Ayuntamiento, donde Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente acompañados por la Estrella de la Ilusión y el Cartero Real se presentarán a la ciudad de Dos Hermanas.

Recorrido: Plaza de la Constitución, Santa María Magdalena, Canónigo, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Avenida de Andalucía, Portugal, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil, Plaza Rodríguez de la Fuente, Aceituna, Marbella, Real de Utrera, Santa Ana, Plaza de la Constitución, Santa María Magdalena, Avenida Cristóbal Colón, Avenida de los Pirralos, Avenida Reyes Católicos, Romera, Manuel de Falla, Avenida de Andalucía.

Alcalá de Guadaíra (3 cabalgatas)

Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá

Salida 5 de enero a las 17:00 horas de su sede en la calle Escultor Duque Cornejo. Entrada a las 21:00 horas

Recorrido: Escultor Duque Cornejo; Escultora La Roldana; Sagasta; 28 de Febrero; Pepe Corzo; Antón de Medellín; Alonso Gascón; Princesa Sofía; avenida de la Asunción; Nuestra Señora de la Trinidad; Escultor Ruiz Gijón; Malasmañanas; Garci Pérez de Vargas; Fernando Arias de Saavedra; Joaquín Hazaña; General Prim; Pepe Luces; Plaza de la Almazara; San Sebastián; Cristo del Amor; Gutiérrez de Alba; Pérez Galdós; Plaza del Paraíso; La Plata; Plaza de Cervantes; Alcalá y Orti; Herrero; Nuestra Señora del Águila; La Plazuela; Mairena; rotonda de Beca: Rafael Beca; Maestro José Casado; Zuloaga; Escultora la Roldana; Escultor Duque Cornejo

Cabalgata de Reyes Magos de Silos

Salida 6 de enero a las 17:00 horas desde su sede en la calle Cabalgata Reyesilos. Entrada a las 21:00 horas

Recorrido: Cabalgata Reyesilos; Mar Mediterráneo; Lope de Vega; Francisca Laguna; Constitución; Silos; Trigo; Cebada; Avena; Plaza Conde de Colombi; Luis Romero Ojeda; Juan Moya García; Compositor Manuel García Matos; José Espinosa Gómez; José Agustín Soriano León; Isaac Albéniz; Enrique Pozo Chacón; Compositor Manuel García Matos; Rotonda Silos; Centeno; Espiga; Maíz; Silos; Harina; Espiga; Arroz; Pablo Sorozábal; Silos; Plaza de España; Gestoso; Rafael Santos; Pescadería; Alcalá y Orti; La Plata; Plaza del Paraíso; Plaza de San Mateo; Barrio Obrero; Atilano de Acevedo; Rotonda Constitución; Mar Cantábrico; Mar Egeo; Cabalgata Reyesilos

Cabalgata de Reyes Magos de las Beatas

Salida 6 de enero a las 11:30 horas desde los aparcamientos del centro de salud. Entrada a las 14:30 horas

Recorrido: Aparcamientos del Centro de Salud; Reyes Católicos; Francisco Pizarro; Diego de Almagro; Santo Domingo de Guzmán; Francisco Pizarro; Reyes Católicos; Martín Alonso Pinzón; Rábida; Bernal Díaz del Castillo; Cuzco; Isla de la Española; Cardenal Amigo Vallejo; Olmeca; Machu Pichu; Bernal Díaz del Castillo; Rábida; Bartolomé de las Casas; Alonso Ojeda; Hernán Cortés; Cuba; Pedro de Valdivia; Puerto de Palos; Santa María; Rodrígo de Triana; Padre Marchena; Puerto de Palos; Reyes Católicos.

Utrera

Salida 6 de enero a las 17:30 horas desde la caseta municipal de la Feria

Recorrido: Toná, paseo de Consolación, Juan XXIII, avenida de Los Naranjos, Blas Infante -Castilla – Avda. de Andalucía, María Auxiliadora, Santiago Apóstol, Francisco Salzillo, Rubén Darío, plaza de la Trianilla, La Corredera y plaza Santa Ana. En este punto desde el Castillo de Utrera se ofrecerá una gran función de fuegos artificiales a cargo de la prestigiosa pirotecnia ‘Ricardo Caballer’. Se reanudará, el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos por Fuente Vieja, plaza de la Constitución, plaza del Altozano, Las Mujeres, plaza Pío XII San Juan Bosco, Arenal y recogida en avenida del Matadero.

Mairena del Aljarafe

Tendrá lugar el domingo 5 de enero a las 16:00 horas. La entrada será las 21:30.

Recorrido: Salida desde Polideportivo Francisco León Fin y entrada en el Complejo Deportivo Cavaleri.

Los Palacios y Villafranca

Salida desde el Depósito del Agua el domingo 5 de enero de 2020 a las 16:30 horas. La Cabalgata finalizará a las 22:00 horas.

Recorrido: Depósito del Agua, C/ Juan José Baquero, C/ María Auxiliadora, Avenida de Las Marismas, Avenida de las Flores, C/ Buenavista, C/ Rodrigo Caro, C/ Real de Villafranca, Plaza de España, C/ Juan Ramón Jiménez, Avenida de Sevilla, C/ Álvarez Quintero, C/ Fernán Caballero, Avenida de Utrera, C/ Doctor Barraquer, C/ Madrid, C/ Doctor Ochoa, C/ Trajano, C/ Bética, Avenida de Utrera, Avenida de Cádiz.

Morón de la Frontera

Salida desde el Paseo de la Alameda a las 18.00 horas el domingo 5 de enero.

Recorrido: Paseo de la Alameda, Cantarería, Santo Domingo Savio, Cruz Verde, Ponce, Molinos, Álamos, García Marín, Bosque, Nueva, Mariano Hernández, Eduardo Dato, Rojas Marcos, Plazoleta Meneses, Carrera, Utrera, Paseo de la Alameda.

Carmona

Domingo 5 de enero. Salida a las 18: 00 horas de la Avenida Peña la Giraldilla y entrada a las 22:15 aproximadamente en el mismo lugar.

Recorrido: Avenida Peña la Giraldilla, Carretera de Brenes, Ronda León de San Francisco, San Francisco, Paseo del Estatuto, Calle Real, San Antón, Santa Lucía, Calle Real Calle San Pedro, Calle Prim, Plaza de San Fernando, Dolores Quintanilla, Calle Calatrava, Plazuela de Santiago, Plazuela de San José, Santa María, Dolores Quintanilla, Plaza de San Fernando, Calle Prim, Plaza del Palenque, Puerta de Sevilla, San Pedro, San Juan Grande, Carpinteros, Bernardo Enrique Cerezo, Avenida Peña la Giraldilla.