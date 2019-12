Protestas en Utrera contra el envenenamiento de perros

El pasado domingo 15 de diciembre tuvo lugar en la Plaza del Altozano una concentración ciudadana en protesta por los envenenamientos caninos acaecidos en los últimos meses en el municipio de Utrera, haciendo especial hincapié en los de Romeo y Conan. Posteriormente se realizó una marcha por diversas calles y avenidas de la localidad para hacer partícipes a los utreranos de la inquietante situación producida por éstos hechos, además de para protestar también por las recientes tasas a los animales domésticos aprobadas por el actual equipo de gobierno municipal y por la renovación del convenio con la perrera Sportdog.

Al final de la marcha, se procedió a leer un manifiesto con las principales reivindicaciones, en el cual se recriminó duramente a los inductores de los envenenamientos de Romeo y de Conan, alertando sobre el peligro de que niños pequeños pudieran llegar a verse también afectados, y se agradeció la presencia y el apoyo recibido por varios colectivos y particulares, en particular a aquellos que sin apenas recursos luchan diariamente para que los animales abandonados no terminen en perreras como la de Sportdog. En relación con esto, se realizó un llamamiento al Ayuntamiento de Utrera para que se impulse la creación de un Centro de Bienestar animal que esté dirigido por voluntariado y gestionado con asociaciones, así como la creación de más zonas habilitadas para perros, dado la gran escasez y falta de mantenimiento de las existentes. Por último, se leyó una carta del propietario de Romeo, Curro Martín, lamentando no haber sido la última víctima de estos episodios y haciendo una apelación directa a la concienciación de la ciudadanía con objeto de evitar que se vuelvan a producir nuevos casos en el futuro.