Siguen aumentando en Sevilla los casos de infecciones de transmisión sexual

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan su tendencia creciente en Sevilla, y en el año 2018 alcanzaron más de 1.700 nuevos casos en toda la provincia, lo que ha supuesto que en apenas una década se hayan multiplicado por dos o más el número de casos declarados (año 2010-2018).

Patologías clásicas, como la sífilis o la gonococia, y otras como la clamidia o el herpes genital, vuelven por tanto a preocupar a los profesionales sanitarios andaluces, y particularmente en Sevilla, donde las tasas de nuevos casos notificados por 100.000 habitantes fueron hasta el año pasado entre 2 y 3 veces superiores a las del conjunto de Andalucía. En concreto, en el año 2018 destacaron los casos de chlamydia (707), gonococia (547), y sífilis (313).

Así se ha expuesto hoy en las jornadas «ITS VIH Sevilla», que se celebran hasta mañana en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y que reúnen a más de 150 profesionales sanitarios y expertos en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH. Estas jornadas están coordinadas por los doctores Pompeyo Viciana y César Sotomayor, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Los expertos creen que esta mayor incidencia registrada en Sevilla puede deberse en parte a la mayor exhaustividad en la declaración de casos realizada por el centro de ITS de Sevilla, que no existe como tal en otras provincias, si bien consideran difícil que la tendencia se explique solo por este problema. En cuanto a la distribución por zonas de la ciudad se observa una mayor agrupación de los casos que residen en la zona de los centros sanitarios de San Luis, Alameda, Macarena, Polígono Norte y Pino Montano.

No obstante, todas las ITS han experimentado en Andalucía un importante incremento de la incidencia desde el año 2011, tendencia que persiste para las infecciones por Chlamydia trachomatis y gonococo, mientras que la sífilis y otras como el herpes genital parecen haberse estabilizado, coincidiendo por otra parte, con una clara disminución de nuevos casos de infección por el VIH.

Durante la jornada, el el director del Plan Andaluz de ITS/VIH/SIDA, el Dr. Javier de la Torre, ha explicado los datos de la evolución de la incidencia de las ITS en Andalucía y Sevilla en el período entre 2010-18, poniendo de manifiesto que el aumento de los nuevos casos se concentra sobre todo en los hombres. Así, ha señalado que la sífilis, la gonococia y, en menor medida, la infección por Chlamydia trachomatis son más frecuentes entre los hombres, y que todas las ITS afectan especialmente a jóvenes de edad entre 20 y 40 años, en línea con los datos del resto de España.

De forma más concreta, la evolución de la incidencia de las ITS en Sevilla en este periodo muestra un incremento de nuevos casos de Chlamydia del 89%, pasando de 19 a 36 pacientes por cada 100.000 habitantes; y del 211% de gonococo, pasando de 9 a 28 pacientes por cada 100.000 habitantes. En el caso de la sífilis, el número de casos ha crecido igualmente en los últimos años, si bien su tasa de incidencia parece haberse estabilizado en 16 pacientes por cada 100.000 habitantes.

Según los expertos participantes en las jornadas, el aumento de las ITS se contrapone a una tendencia a la disminución de la incidencia del VIH en Sevilla y Andalucía en general. De hecho, en nuestra comunidad ha descendido ligeramente la tasa de incidencia por VIH en los últimos años, pasando desde 8,3 nuevos casos por 100.000 habitantes en 2014 a 6,84 en 2017.

En las causas de esta disminución de infecciones de VIH son el uso universal y precoz del tratamiento antirretroviral a toda persona con infección por el VIH, a la promoción del diagnóstico temprano en las poblaciones de riesgo y la afectividad ya demostrada de la profilaxis preexposición (PrEP), actualmente en proceso de implantación en España.

Por el contrario, las causas del notable crecimiento de las ITS hay que buscarlas en una mayor frecuencia de las relaciones sexuales, a una menor percepción del riesgo de infección y una tendencia al abandono de los métodos preventivos, como el uso del preservativo, y a la introducción de nuevas pautas de conducta sexual, como el uso de aplicaciones de geolocalización (app) y redes sociales para los contactos sexuales, así como la introducción del chemsex (el consumo de drogas para mantener relaciones sexuales).

En este sentido, el Dr. Javier de la Torre explicó que las líneas estratégicas del Plan Andaluz de ITS/VIH/SIDA se centran en diferentes aspectos como el fomento de la prevención (campañas de salud, PrEP, etc.), la promoción de estilos de vida saludable, la implantación de programas de diagnóstico precoz en atención primaria y ámbito comunitario, la vigilancia epidemiológica, un bordaje integral y multidisciplinar de las ITS, el fomento de la investigación y la formación entre los profesionales de este campo y favorecer la cooperación entre niveles y centros sanitarios de la comunidad.

Jornadas ITS VIH Sevilla

Las II Jornadas ITS VIH se celebran hasta mañana en el Hospital Universitario Virgen del Rocío con el fin de fin concienciar sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH y la necesidad de mejorar su prevención, abordaje y tratamiento, en especial en el caso de las ITS. El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud sexual para evitar las ITS y fomentar un enfoque más integrador entre los profesionales sanitarios sobre la sexualidad de los pacientes, de modo que se apoye una vida sexual sana y prevenir o intervenir cuando se produzcan las ITS.

Para ello, se pretende analizar la situación actual de las ITS para actuar en prevención, compartir conocimientos entre los profesionales y expertos sanitarios participantes y promover tratamientos adecuados en confianza, con el objetivo último de reducir su incidencia y mejorar su prevención, evaluación y seguimiento.

El evento está organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las jornadas se configuran como un punto de encuentro formativo entre los profesionales en el área de las ITS/VIH, donde se abordará un amplio programa dividido en dos bloques: uno donde se presentarán la situación actual de las ITS/VIH y las últimas actualizaciones científicas, y otro con talleres prácticos y participativos.