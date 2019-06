Los alcaldes de la provincia toman posesión

Este sábado ha sido el día en el que han tomado posesión los alcaldes de la provincia de Sevilla, coincidiendo con los plenos de constitución presentes en todo el país. PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Andalucía Por Sí son algunas de las formaciones que ostentarán las alcaldías de los principales municipios de la provincia.

Alcalá de Guadaíra (PSOE)

La socialista Ana Isabel Jiménez ha resultado elegida alcaldesa de Alcalá de Guadaíra con los 10 votos de su formación y al haber resultado la lista más votada y no haberse suscrito ningún pacto que alcanzara la mayoría absoluta, tras el pleno de constitución celebrado en la mañana de este sábado 15 de junio. De este modo, la socialista revalida la alcaldía durante los próximos cuatro años.

El pleno comenzó con la constitución de la Mesa de Edad, la comprobación de credenciales de ediles, y el juramento o promesa de los mismos y la toma de posesión de cargos, conforme a RD 707/1979, de 5 abril. De este modo, han tomado posesión todos los concejales de las cinco formaciones políticas que conforman el Ayuntamiento: PSOE (10), Adelante Alcalá (4), PP (3), Ciudadanos (3), Vox (3) y Andalucía por Sí (2).

Almadén de la Plata (Ciudadanos)

Tras tomar posesión de su cargo en el Pleno de constitución de la Corporación local, al que también ha asistido la secretaria de Organización de Cs en Andalucía, diputada por Sevilla en el Parlamento andaluz y senadora andaluza, Mar Hormigo, Raigada ha afirmado que un cambio histórico ha llegado a Almadén, después 24 años de alternancia política, llamando a la unidad en esta nueva etapa.

El regidor naranja ha continuado poniendo en valor el diálogo y explicando que “hoy salimos de este Ayuntamiento con un pacto no escrito entre representantes, trabajadores públicos y vecinos”, con el objetivo de “afrontar juntos las necesidades que tiene nuestro municipio”.

El alcalde de Ciudadanos ha mostrado su “orgullo y responsabilidad ante la confianza que me han otorgado los vecinos de Almadén” y ha finalizado comprometiéndose a gobernar para todos, con el esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la honradez como referentes para mejorar la vida de todos los melojeros.

Bormujos (PSOE)

El Ayuntamiento de Bormujos cuenta desde esta mañana con una nueva Corporación Municipal presidida por el socialista Francisco Molina que continúa como alcalde una nueva Legislatura tras la constitución del pleno y su investidura. La sesión ha comenzado a las diez de la mañana con la constitución de la mesa de edad formada por Francisco Miguel Molina Haro y Mª del Carmen Cariciolo Rivera.

Al no obtener mayoría absoluta (11 votos) ninguna de las candidaturas y en cumplimiento de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régimen electoral general, se convierte en alcalde el candidato de la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, por lo que Francisco Molina ha sido proclamado alcalde Bormujos para los próximos cuatro años.

El primer edil ha mostrado ha felicitado a todos los miembros de la Corporación y ha tendido su mano a todos los grupos municipales para continuar trabajando por el bien de Bormujos y sus ciudadanos. Francisco Molina ha mostrado su disposición al diálogo y al entendimiento con el resto de fuerzas politicas confiando en que ésta sea una responsabilidad generalizado en la nueva Legislatura que ahora comienza para permitir acuerdos y consensos por el bien del pueblo.

Coria del Río (Andalucía por Sí)

Modesto González ha sido reelegido alcalde, esta vez, dentro de la formación andalucista Andalucía por Sí, heredera del extinto Partido Andalucista, donde ha obtenido mayoría absoluta con 11 ediles. Junto a Coria del Río, la formación andalucista ha sido la segunda formación más votada en Santiponce.

La Rinconada (PSOE)

El socialista Javier Fernández repite al frente de un plenario con una amplia mayoría absoluta, que cuenta con 16 representantes del PSOE, 2 de IU, 1 de Podemos, 1 de PP y 1 de Ciudadanos. El alcalde electo, Javier Fernández, ha señalado durante su intervención: “cumplimos 40 años de ayuntamientos democráticos desde 1969 y es justo reconocer en este comienzo de la legislatura a todos los alcaldes y concejales de todas las fuerzas políticas que han representado a los ciudadanos y a las ciudadanas de este pueblo dignamente. Con sus decisiones, implicación y aciertos han conseguido ese municipio del que hoy nos sentimos orgullosos”.

Asimismo, ha agradecido los 12195 votos “que me han traído a la alcaldía y que han avalado y apoyado mi presencia hoy aquí, como alcalde de La Rinconada. Hace 12 años dije que el poder no me iba a cambiar y por cuarta vez asumo el reto de ser alcalde de este municipio, con más años y experiencia, pero con la misma responsabilidad, compromiso y orgullo. Soy yo el que estaré eternamente agradecido con todos los vecinos y vecinas de La Rinconada. Nuestra formulas son las de siempre: trabajo, decencia, compromiso y levantarnos cada mañana pensando en la gente que son a la que nos debemos”.

Lebrija (PSOE)

Esta mañana se ha celebrado el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Lebrija donde se ha proclamado, con la mayoría absoluta del Pleno, a Pepe Barroso (PSOE), como alcalde de la ciudad. Tras la constitución de la mesa y los correspondientes juramentos y promesas acatando la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha proclamado Alcalde de Lebrija a Pepe Barroso. Con la mayoría del pleno -quince concejales de los veintiuno-, José Benito Barroso ha sido investido en un acto, al que ha asistido numeroso público.

En su discurso de investidura, Pepe Barroso, ha asegurado que va a ser «el alcalde de todos y todas los lebrijanos y lebrijanas manteniendo un dialogo permanente y constante con todos los colectivos que conforman la sociedad lebrijana». Al respecto ha ofrecido las primeras pinceladas de lo que serán los próximos cuatro años de la legislatura destacando que «la igualdad, la justicia social y la defensa de los intereses de los lebrijanos marcarán la hoja de ruta del gobierno». Para ello, ha anunciado que priorizará un plan extraordinario de inversiones para los Centros Educativos y otro plan para las barriadas de la ciudad, dotados con un presupuesto de tres millones de euros cada uno de ellos.

Los Palacios (IP-IU)

El candidato de IP-IU, Juan Manuel Valle Chacón, ha sido investido por tercer mandato consecutivo, alcalde de Los Palacios y Villafranca tras revalidar este grupo la mayoría absoluta en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Tras la constitución de la nueva Corporación municipal en un pleno extraordinario celebrado esta mañana a las 12.00, y una vez que los 21 concejales juraron o prometieron sus cargos, se procedió a la elección de alcalde.

Valle ha recibido el voto favorable de los 11 concejales de su grupo, de los 21 con que cuenta la Corporación Municipal. El PSOE, con cinco ediles, ha votado a su candidato, mientras que el PP con tres ediles han votado en blando y Alternativa Local, que cuenta dos concejales, también ha apoyado a su candidato. Al pleno asistió el coordinador general Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, además de representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y colectivos sociales, sindicales y empresariales del municipio.

Para Valle, “Los Palacios y Villafranca vivirá durante este mandato una importante transformación y serán realidad incitativas que marcarán un antes y un después en nuestro desarrollo: el desdoblamiento de la N IV y su transformación en autovía, la urbanización del SUP 6 y la construcción de las 400 viviendas. Después del verano comenzarán las obras del gran Parque Empresarial “Palenquivir” con 75 hectáreas de suelo industrial para la llegada de importantes empresas de logística y creación de cientos puestos de trabajo. La apertura de la nueva biblioteca Generación del 27, que mejor manera de comenzar un mandato con la apertura de puertas a la cultura y al conocimiento. También será una realidad la nueva pista de atletismo o el mirador turístico a la marisma en la torre del antiguo depósito del agua”, aseguró.

Mairena del Aljarafe (PSOE)

El socialista Antonio Conde (PSOE) ha sido reelegido alcalde de Mairena del Aljarafe para el mandato 2019-2023 durante el pleno al efecto celebrado este sábado. De esta manera, con la investidura de hoy, la corporación municipal ha nombrado regidor a Conde un total de cuatro ocasiones después de los de 2006, 2007, 2015 y 2019.

Según ha defendido tras ser reelegido primer edil, “tenemos la preciosa oportunidad de lograr algo histórico: dar un nuevo impulso a Mairena hacia el siglo XXI y materializar el sueño que todos compartimos de hacer de la nuestra una ciudad europea”, para así “cumplir juntos el compromiso, la necesidad, la obligación, de dejar a nuestros hijos e hijas, que son quienes la heredarán mañana, una Mairena mejor que la que tenemos nosotros”.

Para Conde, estos son los “objetivos esenciales”, pero también “seguir garantizando la convivencia y la integración de nuestros barrios y nuestros vecinos, acercándoles nuevos servicios y luchando cada día para que nadie se quede en el camino, continuar mejorando los servicios municipales, y dar forma a nuevas oportunidades de empleo, conocimiento y desarrollo o transporte”.

San Juan de Aznalfarache (PSOE)

La sesión contó con la novedad de la renuncia, por motivos de salud, de la que fue candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, María Suárez, en cuyo lugar tomó posesión de su acta de concejal Ángel Romero. Trece hombres y ocho mujeres conforman esta nueva Corporación en la que el grupo Socialista gobernará en minoría (9 concejales) y ha suscrito un acuerdo programático con Adelante San Juan. Ciudadanos (4) y Vox (1) son la novedad en el Pleno que además cuenta con 4 concejales del grupo Popular y los 3 de Adelante San Juan.

Tal y como estaba previsto los tres ediles de Adelante San Juan, que habían presentado a Blanca Montero como candidata a la Alcaldía, se abstuvieron en la votación permitiendo así la elección de Fernando Zamora (PSOE) de nuevo como alcalde de San Juan de Aznalfarache. El resto de grupos votaron a sus respectivos candidatos, el PP a María Luisa Moya, Ciudadanos a Fátima Manchado, que sustituyó a María Suárez, y Voz a Manuel Pérez.

Tomares (PP)

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), ha sido reelegido por cuarta vez tras obtener en las pasadas elecciones 13 concejales, 2 más que en 2015, frente a los 5 del PSOE, 2 de Adelante Tomares y 1 de Ciudadanos. José Luis Sanz ha apostado, en su discurso de toma de posesión como alcalde, porque “Tomares tiene que aprovechar el nuevo escenario político en Andalucía surgido para hacer realidad proyectos imprescindibles para nuestro municipio”.

Sanz ha explicado que “en tan sólo cinco meses, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno ha desbloqueado proyectos fundamentales para el municipio que. en algunos casos, llevaban más de 12 años esperando una solución, como la carretera que une Tomares con Bormujos, la conexión con la parada de metro de San Juan Alto por la calle Isadora Duncan o la rehabilitación de las viviendas de La Cepa”