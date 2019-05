La ONCE reparte 2,5 millones de euros entre 51 vecinos de Dos Hermanas

Entre los premiados está un cliente que ha obtenido 300.000 euros al contado y un ‘Sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años.

David Gómez Olmedo es el lotero que ha repartido la cifra de 2,5 millones de euros en la localidad de Dos Hermanas. A parte de los 300.000 euros repartidos al contado, otros 50 vecinos de la localidad sevillana han obtenido 20.000 euros a las cinco cifras.

“Tengo el corazón que se me va a salir del pecho de la emoción”, decía David Gómez nada más conocer que había repartido un gran premio entre sus vecinos en el sorteo del fin de semana de la ONCE. Lleva desde 2017 vendiendo para la ONCE y asegura que tuvo la posibilidad de quedarse con un cupón de la serie de los que le sobraron pero los devolvió: «Me quedé mirándolo y al final no me quedé con ninguno».

A pesar de haber tenido la posibilidad de quedarse con un cupón premiado, asegura que está feliz de poder haber repartido el premio entre muchos de sus vecinos: «No tengo suerte para mi, pero la tengo para los demás, y esa es una alegría muy grande porque son gente con necesidad. Y mi trabajo es eso, dar el premio, y soy un afortunado, así que muy contento”, decía.