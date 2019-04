La Puebla del Río prohíbe todos los cohetes salvo el “chupinazo”

La medida se toma a iniciativa de varias familias con hijos diagnosticados con TEA y solo permitirá el lanzamiento del “chupinazo”, por el día de San Sebastián.

El Ayuntamiento de La Puebla del Río ha aprobado este lunes en el Pleno, de manera unánime, una nueva Ordenanza Municipal, en materia de convivencia y civismo. Según esta medida, se prohíben de manera total los lanzamientos de cohetes en el municipio, con la única excepción del famoso “chupinazo”, encargado de abrir las fiestas de San Sebastián.

Es una iniciativa que, sin duda, rompe con la tradición rociera de la zona. El detonante de esta ordenanza viene de una familia del pueblo, cuyo hijo está diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista (TEA). A esa familia se le fueron sumando otras, que empezaron a recabar firmas como aval para una reunión con los distintos grupos políticos.

En dicho encuentro, se les puso en conocimiento de las consecuencias negativas que conlleva el lanzamientos de cohetes para este tipo de personas. Ansiedad, estrés y miedo son las principales, viviendo momentos de verdadero pánico junto a sus respectivas familias, que sufren en el momento.

Esta normativa reduce a la más mínima expresión el uso de la pirotecnia, que antes quedaba limitada a fiestas, con previa autorización municipal. La ordenanza se ha aprobado de forma definitiva, aunque no entrará en vigor hasta que no se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. La Puebla del Río se une a otros municipios de la provincia y, sin duda, supone una alegría no solo para las familias con miembros diagnosticados de autismo, sino también las poseedoras de mascotas.