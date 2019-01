Desaparecida una menor de 15 años en Osuna

Una joven de 15 años vecina de la localidad de Osuna lleva desaparecida desde el pasado viernes 11 de enero. La Guardia Civil continúa con la investigación de la búsqueda de la chica, que no volvió al centro de menores donde residía tras salir del instituto.



Según señala el diario ABC, la joven vive en un centro de protección de menores de Osuna por iniciativa propia. El pasado viernes, tras acudir a clase con total normalidad en su horario habitual, a media mañana decidió salir del centro y no regresó. Sus padres residen en Sevilla capital.

Al no volver al centro de menores a las 15 horas como era habitual y no informar de ninguna novedad, los gestores del centro denunciaron su desaparición. No existe ninguna noticia sobre su posible paradero y las últimas que la vieron fueron sus compañeras al salir del aula. Según fuentes cercanas a la joven, era una buena estudiante y responsable.

La investigación se encuentra abierta a la espera de alguna novedad y sin descartar ninguna hipótesis.