Animalistas obligan a suspender una actividad con camellos en un centro comercial de Écija

Un centro comercial de Écija se ha visto obligado a suspender una actividad con camellos, después de que Pacma Écija con la colaboración de Aprenda Écija, haya realizado numerosas llamadas, escritos y denuncias por las malas condiciones en las que se encontraban los animales.

Pacma ha compartido en sus redes vídeos en los que se ven como tiene encerrados a los camellos en los aparcamientos del centro comercial. “Creemos necesario que el responsable del centro entienda, por si no lo tiene claro ya, que los animales son seres sintientes, pueden sentir miedo, angustia, dolor, etc. que no son un reclamo comercial, que aunque la Ley pueda permitir ciertos espectáculos, no son éticos”, han afirmado.

La actividad, según Pacma, consistía en sorteos de paseos en camellos. Un centro comercial sortea paseos en camellos. En este sentido, han afirmado que “el centro comercial no tiene ningún escrúpulo en atraer a los clientes con medidas de maltrato animal, mantienen a los animales en garajes, teniendose que tumbar en el cemento y sin agua”.

Así, el partido animalista anunció que está en contacto con el Ayuntamiento que, además tiene una declaración de ciudad libre de espectáculos en los que los animales sufran. Asimismo, indican que han intentado contactar con los responsables del centro comercial. Según las mismas fuentes, el Seprona se personó para comprobar la documentación de los animales.