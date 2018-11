La Federación Andaluza del Taxi condena la actitud de los taxistas que obligaron a suspender el mitin de Díaz

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo que suspender en la tarde del 22 de noviembre el mitin previsto en San Juan de Aznalfarache a causa de la protesta de taxistas. Díaz declaró a los periodistas que se vio obligada a tomar esa decisión por la “actitud de unos violentos”. Este viernes 23, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), que agrupa a las asociaciones mayoritarias del sector en la comunidad autónoma, ha emitido un comunicado en el que rechaza la actitud de sus compañeros “de forma categórica, por muy difícil que sea la situación del sector en la actualidad”.

Sobre los hechos acaecidos anoche en el mitin de Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache han querido solicitar que no se criminalice a todo un sector hasta tanto no se aclaren realmente las circunstancias del incidente.

Según señala esta asociación, algunos compañeros allí presentes les han comunicado que no se produjeron actos de violencia, sino únicamente protestas en disconformidad con la política que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en materia de control de los vehículos VTC. “Si realmente hay algún acto de violencia, nosotros somos los primeros en condenarlo, pero que esto no se use para criminalizar al sector”, ha subrayado el vicepresidente de FAAT, Fernando Morales.

Finalmente, FAAT solicita la reanudación del diálogo con los responsables políticos de la Junta de Andalucía para buscar soluciones urgentes en aplicación del Real Decreto Ley 13/2018 del pasado 28 de septiembre.