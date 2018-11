Intervención en el yacimiento de Munigua para hacer más seguras sus visitas

Entre las medidas de seguridad que se harán durante la intervención, se vallarán las zonas más inseguras y se instalarán escalones de chapa plegada en la rampa norte de acceso al Santuario cuyo desnivel supone un riesgo en la actualidad.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía llevará a cabo una serie de intervenciones en el enclave arqueológico de Munigua con el fin de facilitar su visita, alejar al público de las zonas inseguras y proteger las estructuras arqueológicas. Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico Artístico, Munigua o Mulva es un yacimiento arqueológico de época romana situado a ocho kilómetros de Villanueva de Río y Minas y a 53,3 de Sevilla.

En la intervención aprobada esta semana por la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, presidida por el delegado territorial, José Manuel Girela, está previsto la instalación de un sistema de vallado con el fin de disuadir al público el acercarse a los bordes y, con ello, prevenir accidentes en las áreas del Foro y del Santuario (edificio de la primera época flavia, actualmente sin su piel marmórea) que presentan desniveles importantes. Así mismo, se instalarán escalones fabricados con chapa plegada en la rampa norte del acceso al Santuario, en un tramo en el que el desnivel pone en riesgo el equilibrio de los visitantes, y en el acceso a la cella del Santuario sobre los vestigios de la antigua escalera, hoy muy deteriorados.

La zona visitable de Munigua está organizada a partir de calles originarias de época romana, hoy nombradas como Calle de las Termas, Calle de Foro, Foro, Plaza de la Aedicula con el templo de Mercurio, Escaleras de acceso al templo sobre podio, ram-pas Norte y Sur de acceso al Santuario y calle al Norte de las termas. Y hacia estas ca-lles se abren edificios públicos, privados y religiosos levantados entre finales del siglo I y principios del siglo II que, para ser visitados, se utilizan en la actualidad las calles originales, pisándolas en casi todos los casos, lo que supone el deterioro de las estructuras. Las nuevas lindes servirán para delimitar correctamente los recorridos de paseo y disuadir a los visitantes, sobre todo a los más pequeños, de encaramarse sobre esas estructuras poniendo en peligro su integridad física y el yacimiento.

El conjunto arqueológico de Munigua se encuentra en la Cañada Real del Pedroso, s/n, 41350 Villanueva del Río y Minas, Sevilla. Con un horario de 10:00 a 13:30 horas de miércoles a domingo, se puede llegar en coche hasta la antigua estación de Arenillas. Para ello hay que tener como referencia preferentemente la estación de Villanueva del Río y Minas, y desde allí seguir las señalizaciones hacia las ruinas. Una vez en la antigua estación de Arenillas se deja el coche y en lo alto de una loma tras la vegetación está el portón de una finca debidamente señalizado. Se puede abrir y cerrar tras de nosotros para que el ganado , que no es bravo y pudiera estar suelto, no se escape. A partir de ahí hay que caminar unos 30 minutos hasta las ruinas, a través de una senda señalizada. La entrada es gratuita y no hace falta concertar cita.