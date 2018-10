Los padres de un colegio de El Priorato costean los aires acondicionados y pizarras por “falta de inversión” de la Junta

El PP de Sevilla ha criticado la “nula inversión” de la Junta de Andalucía en Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘San Isidro’ de El Priorato, lo que asegura que ha obligado a los padres de este colegio a hacer frente al coste de aparatos de aire acondicionado y a la compra de pizarras digitales, a la par que reclama la construcción de un nuevo edificio ante las “numerosas y graves deficiencias del actual”.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, acompañada por el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado (PP); la vicesecretaria popular, Macarena O’Neill; la parlamentaria por Sevilla Patricia del Pozo y las diputadas provinciales María Eugenia Moreno e Isabel Díaz, han visitado este centro de la pedanía de El Priorato, donde han mantenido un encuentro con representantes de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) para conocer los “graves problemas y carencias que padece actualmente este centro”.

A través de un comunicado, la presidenta popular ha asegurado que los padres de este centros trasladan su preocupación por las condiciones en las que “diariamente tienen que recibir las clases los 108 alumnos de este CEIP, un colegio que tiene más de 60 años y en el que la Junta sigue sin invertir ni un euro por lo que se encuentra en unas condiciones lamentables”.

“En los meses de más calor, los niños tienen que soportar altas temperaturas en las clases porque los aparatos de aire acondicionado no funcionan y los que sí funcionan los tuvo que poner el AMPA. Incluso cuando hay temperaturas demasiado altas, tienen que trasladar a los alumnos para poder seguir dando clases”, agrega.

Además, incide en que, “a pesar que delante del centro hay un gran cartel de la Junta en el que se especifica que el CEIP es un centro bilingüe y con nuevas tecnologías”, han sido también los padres lo que “han asumido esta responsabilidad y han hecho un desembolso muy importante de sus bolsillos para comprar pizarras digitales para los alumnos”.

“Unas pizarras que, lamentablemente, no se podrán usar porque el centro no tiene la potencia eléctrica suficiente para que estos niños puedan utilizarlas y facilitar así su educación. Se trata además de un centro que no cuenta con comedor, aula matinal, actividades extraescolares ni gimnasio”, añade.

Según Virginia Pérez, “las deficiencias y las necesidades son tan numerosas que en estos momentos solo hay una solución posible para poder garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones con el resto de niños sevillanos y no es otra que la construcción de un nuevo CEIP en El Priorato”.

En su opinión, “durante los casi 40 años de régimen socialista, el PSOE ha sido incapaz de ofrecer una educación digna a los niños de esta pedanía de Lora del Río, a lo mejor es el momento de cambiar y de que el día 2 de diciembre llegue un partido como el PP, que es garantía de cambio, para que de verdad se preocupe y ocupe por los problemas de esta provincia”.