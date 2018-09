El Estado cerrará en breve el modificado del desdoble de la N-IV y culpa al PP del retraso

El delegado del Gobierno, Gómez de Celis, traslada a los alcaldes de los municipios afectados que se va cerrar de forma inminente el acuerdo del modificado del proyecto de la N-IV por un montante de 4 millones de euros y ha lamentado el retraso de año y medio en las obras por la “irresponsabilidad del PP”.

Avanza que el pasado el 2 de agosto se firmó el acta de replanteo de la remodelación del enlace de El Torbiscal, lo que permitirá acometer una obra imprescindible para la seguridad en el acceso a Las Cabezas.

Anuncia que la Dirección General de Carreteras va a estudiar la construcción de dos vías de acceso de gran capacidad que tendrían salida a Los Palacios y Villafranca y una segunda entre Las Cabezas y El Cuervo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha mantenido hoy una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por las obras del desdoble de la N-IV para informarles por primera vez en un ejercicio de transparencia del estado de ejecución de estos trabajos y dejar constancia del “absoluto compromiso del Ministerio de Fomento en avanzar en una infraestructura que los ciudadanos llevan reclamando de forma histórica”.

Sobre la duplicación de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, Gómez de Celis ha explicado que desde la llegada del nuevo Gobierno se está “trabajando de forma intensa sobre este proyecto para retomar el buen ritmo de las obras que el anterior Ejecutivo del PP no ha ejecutado en los plazo comprometidos”.

En este sentido, ha señalado que, “de forma inminente y gracias al trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, se va a desbloquear la situación de estas obras, ya que se va a alcanzar un acuerdo del modificado del proyecto del desdoble de la N-IV que va a permitir reanudar las obras por 4 millones de euros”.

El delegado ha lamentado “el retraso de año y medio que la ejecución de estos trabajos acumulan debido a la irresponsabilidad política del PP en la planificación del proyecto”, puesto que, según ha dicho, el modificado se solicitó el 8 junio de 2017 pero el Gobierno del Partido Popular no comenzó su tramitación hasta el mes de marzo de 2018, “lo que ha provocado un retraso y año y medio en resolver este escollo de gran importancia y vital para los sevillanos y gaditanos”.

Otro de los avances que esta vía va a experimentar próximamente es el enlace de El Torbiscal, en Las Cabezas, del que ha avanzado que el pasado 2 de agosto se firmó el acta de replanteo de la remodelación de este enlace en el cruce de la N-IV con la A-471, lo que supondrá el inicio de las obras a falta de que se realicen las catas arqueológicas. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros.

Gómez de Celis ha anunciado, además, otros dos actuaciones de gran calado para descongestionar de tráfico la vía y ganar en seguridad vial. Se trata, según ha explicado, de la futura construcción de dos vías de acceso de gran capacidad que la Dirección General de Carreteras tiene orden de estudiar y que tendrían salida al municipio de Los Palacios y Villafranca y una segunda entre las localidades de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo. Este proyecto tendrá un presupuesto de 7,5 millones de euros.

Tras adelantar estas actuaciones, el delegado ha puesto en valor el “trabajo y el compromiso del nuevo Gobierno de España con las infraestructuras entre Sevilla y Cádiz, pues va a poner en cargo 12,5 millones de euros en mejorar la circulación de la N-IV y sus accesos para lograr una mayor seguridad de los andaluces y cumplir una reivindicación histórica de los municipios por los que discurre”.

Como prueba de la “apuesta decidida por estas obras”, Gómez de Celis ha asegurado que se va a crear una comisión de seguimiento que se convocará cada tres meses con el objetivo de que “todos los implicados estén informados de forma rápida y eficiente de la ejecución de los trabajos, así como cualquier circunstancia que pueda acontecer”.

Gómez de Celis ha afirmado que el desdoble de la N-IV –con una longitud de 8,4 kilómetros y un presupuesto de 43,67 millones de euros– es un “compromiso” para el Ministerio de Fomento y que, “desde el primero momento, ha actuado para retomar el proyecto de una obra estratégica para la articulación y movilidad de las provincias de Sevilla y Cádiz que ha sido una histórica reivindicación de los municipios por los que discurre”.

Peaje AP-4

Sobre el otro punto del orden del día de la reunión, el peaje de la AP-4, el delegado ha reafirmado que el Ministerio de Fomento va a liberar la vía “en coherencia con nuestros compromisos para que las autopistas cuyo plazo de concesión esté próximo a su finalización se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento”, para lo que han comenzado las actuaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio viario en condiciones óptimas para los usuarios a partir de 2019.

Así, ha recordado que se constituirá en los próximos meses un grupo de trabajo para estudiar las actuaciones que sean necesario acometer una vez se libere, “ya que recuperar la concesión con antelación tiene un coste elevadísimo y, además, los plazos legales administrativos para ello durarían prácticamente lo mismo que queda de concesión”.

Por último, Gómez de Celis ha agradecido a todos los asistentes el “buen tono y el clima de entendimiento” durante la reunión, mientras que los alcaldes también han reconocido el “ejercicio de transparencia” del delegado del Gobierno al transmitirles por primera vez a diferencia del Gobierno del PP el estado actual de los trabajos de proyectos de gran importancia para las provincias de Sevilla y Cádiz.

Al encuentro han asistido las diputaciones de Sevilla –representada por la diputada de Cohesión Territorial, Asunción Llamas– y Cádiz –representada por la diputada de Infraestructura y portavoz, Encarnación Niño– y los subdelegados del Gobierno de ambas provincias, Carlos Toscano y José Antonio Pacheco, respectivamente; así como el alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco José Toajas; el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano; el alcalde de Los Palacios y Villafranca, José Manuel Valle, y el delegado de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, José Manuel Triguero; el alcalde de Utrera, José María Villalobos; el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso; el alcalde de El Cuervo, Francisco Cordero, y el secretario municipal, Antonio Ganfornina; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el concejal de Urbanismo de Puerto Real, Antonio Villalpando; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila; y el delegado de Habitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz; además del Jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Rodrigo Vázquez.

El alcalde de Los Palacios da una tregua de dos semanas

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha manifestado su “sensación agridulce” tras la reunión con eldelegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de los alcaldes de los municipios afectados por el peaje de la AP-4 y el desdoble de la carretera N-IV. No obstante, Valle ha destacado “el cambio de tono” y ha concedido dos semanas de plazo al Gobierno de España para la reanudación “a velocidad de crucero” de las obras del desdoble entre Dos Hermanas y Los Palacios.

Para Valle, “era una reunión que veníamos demandando desde junio de este año. Nos vamos con una sensación agridulce porque la Delegación del Gobierno en Andalucía, en representación del Gobierno de España, no ha dado respuestas a las peticiones que le veníamos formulando”. El primer edil palaciego ha manifestado con respecto a la liberalización del peaje de la AP-4 que “cuando estaba en la oposición el PSOE reclamaba hasta la saciedad al Partido Popular que liberase la autopista y los argumentos que hoy nos da el Gobierno de España, son los mismos que esgrimía antes el PP: que no va a dar tiempo por la tramitación administrativa del procedimiento además del elevado coste. No dan ningún argumento diferente al que antes criticaban al PP. Por tanto, PSOE y PP siguen jugando con los intereses de la gente y siguen en juego muchas vidas. Así, con respecto al peaje sensación que nos queda es bastante agria o negativa”.

Si ha agradecido el regidor palaciego que Gómez de Celis se haya comprometido a crear una comisión “en la que los diferentes ayuntamientos tengamos representación y podamos acceder a la información que se nos había denegado hasta ahora”. “Reconocemos la transparencia y la predisposición a hacernos partícipes de cómo se encuentran los proyectos”.

Vamos, por tanto, ha afirmado Valle “a darles un margen de un par de semanas” para el reinicio “por cuarta o quinta vez”, de las obras del desdoble que, en estos momentos, “se encuentran prácticamente paralizadas”.

Gómez de Celis ha trasladado a los alcaldes que el Gobierno central está gestionando con la empresa adjudicataria la ampliación de los contratos que el anterior Gobierno del PP había dejado bloqueados y principal motivo de la ralentización de las obras. “Por prudencia”, ha declarado el regidor palaciego “vamos a darles el margen de un par de semanas, si en ese plazo las obras no se reanudan a velocidad de crucero, Los Palacios y Villafranca volverá a la carga porque estamos muy hartos de que nos den capotazos, un partido u otro, pero siempre desde el Gobierno de España. Son las vidas de la gente y las posibilidades de desarrollo de nuestra comarca las que están en juego, hay que ser más serios y no estar permanentemente poniendo excusas”, ha insistido.

Valle ha planteado también “la incógnita de qué va a pasar con el tramo desde Los Palacios y Villafranca a Jerez. Algo fundamental para unir las provincias de Sevilla y Cádiz y todos los municipios presentes en la reunión. Tampoco en este tema están las cosas claras. Por lo tanto también tenemos una sensación negativa de esta falta de respuesta a qué va a pasar entre Los Palacios y Jerez. No se puede estar permanentemente emplazando al fin de la concesión del peaje de la AP-4 porque el proyecto de desdoble de la N-IV se aprobó al cien por cien, entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera y por tanto, el partido en el Gobierno debería incluir las partidas presupuestarias correspondientes en los presupuestos de 2019 para ser creíbles; si no es así, podremos decir que se incumple el compromiso” ha abundado el regidor palaciego.

Para concluir, Valle ha destacado que Demarcación de Carreteras está realizando el estudio de los enlaces entre la N-IV y la AP-4, tanto en Los Palacios y Villafranca como en El Cuervo y Las Cabezas de San Juan, “muy positivo para nosotros, aunque vamos a esperar a que nos den más detalles porque no tenemos información técnica de en qué puntos exactos se van a producir las conexiones. Si hemos trasladado la propuesta de nuestro pueblo para que el desdoble no muera en Los Palacios y enlazarlo con la autopista. Esto es, ampliar el tramo del desdoble en unos 3 kilómetros, desde lo que conocemos popularmente como La Viña Sevillana, con el tramo que circunvala nuestro pueblo y enlazarlo con la AP-4 al sur de Los Palacios. De esa manera conectaríamos directamente con la autovía y una vez que se libere el peaje en diciembre del año que viene, desde allí hasta Jerez”.

“Ya habíamos informado de esta necesidad y tenía el ok de Demarcación de Carreteras desde hace un año, desde donde lo venían como una buena opción técnica que ayudaría a vertebrar las infraestructuras entre Dos Hermanas y Jerez, las provincias de Sevilla y Cádiz”.