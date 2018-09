Vecinos de Espartinas limpiando las calles del municipio

El PP de Espartinas denuncia que el gobierno municipal gasta más de 20 mil euros para el montaje de la Feria mientras las calles están insalubres.

El PP de Espartinas ha denunciado “el caos en la gestión de los recursos municipales” y lamenta que “el gobierno municipal niegue recursos para limpieza y mantenga nuestras calles en condiciones insalubres mientras destina más de 20 mil euros para el montaje de la Feria cantidad a la que hay que sumar el destinado a actividades, conciertos o todo lo que conlleva la celebración de esta fiesta”.

La candidata del PP de Espartinas, Mª Helena Romero, ha asegurado que “es lamentable que la inestabilidad y la falta de gobierno en este ayuntamiento esté llevando a una situación límite al municipio como se está demostrando con la absoluta falta de limpieza de nuestras calles y que está obligando incluso a muchos vecinos a limpiar ellos mismos ante la inactividad municipal”.

“Es inamisible que los vecinos de Espartinas llevemos años viviendo en unas condiciones insalubres como consecuencia del caos en la gestión de los recursos municipales, pero lo que es más preocupante aún es que el gobierno municipal utilice el argumento de la falta de recursos para algo tan importante como la limpieza cuando se gasta más de 20 mil euros en el montaje de la Feria”.

“Desde el PP de Espartinas no estamos en contra de este montaje, lo que no entendemos es que se gaste tanto dinero para la Feria y además contratando a empresas que no son del municipio, mientras, según ellos, no hay suficientes recursos para la limpieza”. En este sentido, desde el PP, “vamos a solicitar que el Ayuntamiento informe del coste total de la Feria”.

“Hay que señalar que estamos totalmente a favor de la celebración y organización de la Feria, si bien nos mostramos en contra del derroche económico cuando hay necesidades básicas que no se cubren en nuestro municipio como es la limpieza”,

Según la candidata popular, “lo único que ha hecho el gobierno municipal hasta ahora es ir parcheando la limpieza cada vez que el PP o los vecinos denunciábamos algo. Pero está claro que hay medios y recursos municipales para atajar este gravísimo problema, solo falta voluntad política y, lo más importante, competencia para saber gestionar estos recursos”.

“Por ello, desde el PP exigimos al gobierno municipal que deje de parchear este problema y convierta a la limpieza en su absoluta prioridad estableciendo los recursos necesarios para poner fin a la suciedad extrema y la insalubridad con la que convivimos diariamente los vecinos desde hace meses. Para el PP de Espartinas, la limpieza sí es una prioridad y así la gestionaremos cuando lleguemos al gobierno municipal porque estamos y estaremos Siempre por Espartinas”.