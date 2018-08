La Guardia Civil detiene a un hombre por el robo de cobre en grandes instalaciones

Se le relacionaba con un robo en el que el material sustraído se valoraba en 35000 euros y los daños en 20.000.

Los hechos se produjeron a finales del año 2016, la empresa pública dedicada al abastecimiento y Saneamiento del Agua en la comarca de la campiña sevillana, presentó una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Paradas por 2 supuestos delitos de robo en el que se sustrajo cable de cobre y otros materiales valorados en más de 35.000 € y se produjeron daños que ascendían a más de 22.000 euros en las instalaciones del centro de abastecimiento de agua potable que abastece a más de 40.000 personas.

Por tales hechos, el Equipo de Policía Judicial de Osuna, comenzó una investigación debido a la gravedad de los hechos, en el transcurso de la investigación se procedió a la identificación de un individuo, de nacionalidad rumana, comprobando que le constaban numerosos antecedentes policiales por los mismos hechos. Este individuo tiene una forma de vida itinerante, puesto que posee hechos de similares características en muchos puntos del territorio nacional, aunque el hecho más característico fuera la tentativa de robo de cable de cobre en el Cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, por el que fue detenido el pasado mes de enero.

No obstante, durante la investigación, aparte de la dificultad de la localización del mismo debido a que no tenía un domicilio establecido en España, se pudo comprobar que estaría utilizando identidades falsas para no ser detenido una vez que fuera identificado, por lo que los agentes habían iniciado gestiones de localización con las Autoridades Policiales Rumanas al objeto de verificar si se podría encontrar allí escondido para evadir la acción de la justicia por los hechos cometidos en España.

Finalmente fue localizado en un Hostal de la localidad de Mairena del Aljarafe, componentes de este Equipo de Policía Judicial de Osuna con el apoyo del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache, procedieron a la detención por supuestos delitos de robo con fuerza y desórdenes públicos, en el momento de la detención se pudo comprobar que estaba preparando un viaje a Rumanía para desaparecer una larga temporada.

Una vez terminadas las diligencias ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, siendo en este caso el Juzgado de Instrucción de Guardia de Marchena, donde se decretó su ingreso en prisión sin fianza.