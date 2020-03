Living in the Brexit

Nosotros, los olvidados, aquellos que sus vidas anónimas viven en primera persona las consecuencias de la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea somos protagonistas de un sinfín de anécdotas y a su vez nos debemos adaptar a los cambios los cuales el tiempo dirá si son mejores o peores.

Distribuí un decálogo entre ciudadanos de la UE que trabajan y viven en London.

Voy a compartir las respuestas de al menos cinco de ellos, ya que en vista de los resultados parecen ser las más comunes en su diversidad.

Rita es de nacionalidad italiana, Juanmi y José son españoles, Halia griega, Gonçalo portugués y Blas de Andalucía.

La primera pregunta: How long have you been living in the United Kingdom?

Rita es la que menos tiempo lleva con 3 años, le sigue Halia con 4, Juanmi 6 años y medio, José 7, Blas 9 y Gonçalo 11años.

La segunda: – Which is the town/city were you currently live?

La respuesta es unánime, London. Ninguno especifica su “town” que forman London. Por citar algunas, Redbridge o Newham. Blas dice que ha vivido prácticamente en todos ellos, Gonçalo que su ambiente está situado por debajo del río Thames y no cruza más allá de Stockwell donde abunda la colonia portuguesa. José y Juanmi viven cerca de Portobello rd, Notthing Hill, donde está ubicado el Instituto Español al que van sus hijos. Halia vive en Wimbledon cerca del hospital donde trabaja. Blas está sopesando mudarse a Brigthon con su marido y viven en Enfield, conocido también por ser la primera vez que un periodista de renombre de la BBC entrevistó a unos vecinos que decían que convivían con fantasmas. Rita vive en el este y trabaja en el sur, y el metro se lo conoce muy bien.

La tercera: Have you been studying in the UK? Are you currently working in the UK?

Rita responde no haber estudiado nada en el Reino Unido aunque no lo descarta a corto plazo para mejorar su perspectiva laboral. Juanmi, nada, pero sí ha realizado una formación complementaria en el exterior por la Institución Escolar donde trabaja. José, Blas y Halia han estudiado algún curso en alguna universidad británica. Gonçalo dice haber hecho el equivalente a una formación profesional en el Collegue de Streatham.

La cuarta: What is your profession and current role?

El NHS gana en números. Rita es Clinic Coordinator en Queen´s Mary Hospital, Halia es enfermera pero durante muchos años tuvo contrato de HCA (auxiliar de enfermería) una práctica muy común, ya que la formación en los países mediterráneos está muy cualificada en comparación a la local. Gonçalo trabajan para St George University Hospital como Team Leader Clinic Cordinator, también en el mismo distrito sanitario que Rita. Blas trabaja en emergencias de ambulancias en Chase Farm Hospital pero le gustaría cambiar de sector, si llegase a mudarse a Brighton. Juanmi es Spanish Teacher en un Colegio Americano en Windsor y José es Finance Director de una ONG.

La quinta: Why did you decide to come and live in the UK? If possible, could you mention at least three reasons?

Halia nos habla de las dificultades que encontró en Atenas cuando terminó de estudiar enfermería. Se mudó a Paris con su novio, pero el mayor conocimiento de inglés y la falta de oportunidades en su pareja, al nivel que él esperaba, les hizo buscar trabajo aquí.

Rita quiere vivir con soltura económica y un trabajo estable que tanto ha buscado en su Napoli natal sin fortuna.

Juanmi responde que las principales razones para venir a London son: una buena forma para que sus hijos aprendan inglés de manera natural, su compañera sentimental está terminando PhD y desarrollo profesional. Esta última es común en todos.

José nos dice que después de trabajar durante más de quince años en una multinacional de las grandes en España, la falta de oportunidades para gente de su experiencia es desastrosa e inexistente, además piensa que no hay mercado que lo valore y pague por su trabajo.

Gonçalo trabajaba en Olhão,en el Algarve, en un taller de chapa y pintura, pero al conocer a su actual pareja se mudó a London ya que su salario era una montaña rusa y no le alcanzaba para viajar, algo que hace con frecuencia ahora. Ella es de origen portugués pero británica a todos los efectos, sus padres son de Braga y compraron su casa de verano allí.

Blas vino de Erasmus y cuando acabó la universidad la falta de oportunidades en la comarca de la Axarquia le hizo replantearse salir fuera, se decantó porque ya la conocía aunque recalca que varias veces ha intentado irse.

La sexta: – Referring to your profession/work, what would be the main difference between the UK and your home country?

Halia y Juanmi coinciden en que ejercerían la misma profesión pero en unas condiciones peores en comparación con su actual posición.

Rita y José responden sus actuales roles no los podrían realizar con la facilidad que lo hacen en London.

Blas dice que ha cambiado varias veces de profesión, pero siempre ligado al sector sanitario y nunca se planteó la vida del opositor andaluz. Por ende, cree que hubiese sido muy difícil haber conseguido un trabajo de las mismas características.

Gonçalo habla de su azaroso rol. Lo encontró gracias a su suegra que también trabaja en ese hospital. Empezó como Staff Bank, el interino en Andalucía pero contratado tras una entrevista de trabajo y una prueba de conocimiento de inglés y matemáticas, fue progresando en las ofertas y pasando entrevistas hasta hoy.

La septima: Would you apply for an Indefinite Leave to Remain (ILR))? Why? Would you apply for a British citizenship?

Casi todos han aplicado para IRL porque les da cierta “tranquilidad” en este mar atormentado que es la actuación del Gobierno Británico, más aún, después de la Generación Windrush. Y las desventajas, la burocracia con el alquiler y que las ofertas laborales se pueden limitar después del Brexit, plenamente.

Excepto Rita y Juanmi que aún no se ha decido, la primera porque todo depende de la estabilidad laboral después de todo el jaleo y él porque no sabe si le merece la pena.

La octava: – What do you really think about the consequences of the UK leaving the European Union “Brexit”? Have you been witness or victim of any sort of violence (verbal or physical) for being an EU citizen?

Gonçalo está tramitando el pasaporte británico porque no tiene claro qué va a ocurrir, quizás un aumento de impuestos y de precios. Luego aclara que el racismo siempre ha existido, quizás porque viva en una zona donde hay más ciudadanos de su país. La convivencia no siempre es fácil y si hay un problema, las diferencias se marcan en el odio. Blas coincide con él, pero resalta que antes era raro ver a cierto tipo de gente hacer comentarios en público como sucede ahora, se naturalizará porque su marido es británico, por temas legales, por los bienes que tienen en conjunto tanto en London como en Andalucía. Halia dice que de momento no piensa tramitar el pasaporte y que estaba sopesando irse de London a otra parte del RU, pero después del Brexit no se siente tan segura de hacerlo, por el racismo. José cree que la vida será más dura y difícil después del Brexit y acabará naturalizándose, además su mujer es andaluza-británica, su hija ya tiene ambos pasaportes, por lo tanto emocionalmente no le supone tanto.

Rita no lo ve claro y tampoco ha percibido el incremento de racismo, a diferencia de todos ellos. Sin embargo, casi todos han recalcado que hay mucha gente que es educada y cordial en esos momentos delicados de altercados racistas.

Juanmi piensa que al final la macroeconomía británica saldrá hacia adelante pero que la gente de la calle lo va a tener mucho más complicado. Respecto al racismo, sigue la misma tónica que la mayoría, ha visto que ha aumentado, pero no es asfixiante y la mayoría de las personas guardan las apariencias para bien.

La novena: Do you consider that London is a multicultural, tolerant and free racism place?

Unanimidad en estos tres conceptos: multicultural, tolerante y con un pildorazo de racismo.

La conclusión es muy sencilla, la delgada línea que separa el amor del odio es la misma. La multiculturalidad a veces termina en gueto; la tolerancia, cuando hay crisis económica, en racismo; la convivencia, en esos niveles, de un crisol de nacionalidades y culturas desemboca en agresiones, las cuales han sido fomentadas por los políticos y los medios de comunicación.

La decima: Would you move out to Greater London? Would you consider moving to Scotland if it became an independent ProEU Country? Have you considered moving to any EU countries?

Blas dice que lo está intentando y si el nivel de vida empeora consideraría irse a una futurible República Escocesa o regresaría a Andalucía, pero montando un negocio propio, principalmente si el RU se involucra peligrosamente en el giro Trumpista desbocado que tanto ama Boris Johnson. Bruno refuta toda opción y solo su Olhão en Algarve, en algún momento, pero no lo ve cercano. Rita no se iría de London, pero vería viable la opción de la República Escocesa pro-UE, Portugal y su Italia serían sus destinos fuera de las islas británicas. Halia coincide con Rita en las dos primeras, pero solo Grecia podría ser el destino siguiente, después del Reino Unido o la posible Escocia independiente.

José es Londoner hasta la médula como madrileño, lo único que lo sacaría de aquí es un destino mediterráneo, pero sumado a la inviabilidad de seguir con su ritmo de vida por la conyuntura política. Y por último, Juanmi que se siente muy cómodo en su vecindario pero no descarta moverse a otros países de la UE, si la cosa deja de ser atractiva como ahora mismo.

Este ha sido el decálogo Living in the Brexit. Cada uno ve el mundo por sus ojos, con su óptica y sus valores. Lo que hay en el común de todos los que queremos vivir a gusto y con opciones para desarrollarnos. Y lo que se pierden sus países de origen por no tener a estas maravillosas personas allí.

¡Gracias a ustedes por participar!