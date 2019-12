To Boris or no to Boris. La Casa de los Comunes

Como de costumbre el próximo jueves 12 de diciembre tendremos, otra vez, Elecciones Generales en el Reino Unido.

Son las terceras en cuatros años tras la dimisión de dos Premier Minister junto con el breve mandando de Boris Johnson sustituyendo a Theresa May y perdiendo todas las votaciones en la Cámara de los Comunes, principal, órganos legislativo qué con el paso del tiempo y la democratización ha superado a la Cámara de los Lores que permanece como consultora y con menos poder vinculante sobre el gobierno británico.

“What a drag!”

Popularmente se le puede llamar “la cueva de Alí Baba o El puerto de Barbarroja”, pero sin dos pintas encima y con menos guasa: The House of Commons, a su vez, es el diminutivo -prepárense.

The Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled. Nosotros somos más directo y preferimos llamarlo: Parlamento de Andalucía. Sin rodeos. Eso sí, a la nobleza ya la subvencionamos demasiado como para crearle un parlamento propio, Cámara de los Lores. Eso sí que no.

Se compone de seiscientos cincuenta miembros elegido por un quinquenio quienes ostentan el asiento hasta su renuncia o muerte. Dado el caso ocurriese, se celebrarían unas elecciones parciales en el distrito oportuno.

¿Cómo se determinan los distritos? Cada Nación constituyente, es decir, Galés (40 escaños), Irlanda del Norte (18), Escocia (59) e Inglaterra (533) organizado por una Comisión propia en cada ente constituyente, que evalúa la modificación del distrito según la variación de la población del mismo e independientemente de su autonomía política. Imagínense que Andalucía tuviera su propio órgano para realizar la jurisdicción electoral por población, en vez del estado, que impone las provincias.

Obviamente, Inglaterra por sí sola puede engullir y barrer al resto, si un mismo partido obtuviese una mayoría en esa sola nación. Algo así pasó en 2015 cuando SNP consiguió 56 de los 59 escaños en Escocia pero no era Inglaterra. ¿Es proporcional? Juzguen ustedes la población de ambas; Inglaterra (aproximadamente 56 millones de habitantes) y Escocia (5 millones y medio).

Aquí la dicotomía. ¿Es más democrático un parlamento por población o por comunidad nacional? El localizado en el Palacio de Westminster es poblacional por consiguiente, la comunidad nacional inglesa ha prevalecido sobre el resto notablemente. Varias propuestas para su reordenación han sido rechazadas, por lo que ha sido aprovechado por el nacionalismo escoces, por ejemplo, para apoyar su proceso de autodeterminación en pros de crear su propio estado. Aunque el único referendo fue rechazado por 54% de su población y prometiendo el Gobierno Central que sin ellos, estarían fuera de la unión Europea. Irónico, verdad. Dependiendo del resultado del 12-D la independencia puede estar a la vuelta de la esquina o en lo alto del pico Ben Nevis.

“Start from scratch!”

¿Quiénes componen la Cámara de los Comunes?

Una de las peculiaridades son los grupos oficiales. Veamos el grupo mayoritario y gobernante se le da el nombre de Gobierno de su majestad con ell Premier Minister de turno, a día de hoy, el Trump-oso de Boris y Jacob Rees-Mog como Leader of the House ambos del Partido Conservador, Conservative. El siguiente grupo es Leader of the Opposition, el laborista, Labour, Jeremy Corbin, un satán rojo-comunista-bolivariano-antisemita-terrorista, si lees la prensa de las islas en su mayoría. En Andalucía se presentaría por Más País, si acaso. De su mismo grupo nos encontramos con Shadow Leader of the Opposition Valerie Vaz y finalmente el Speaker quien suele renuncia a su partido el tiempo que ocupa el cargo para refrendar su supuesta neutralidad con Sir Lindsay Hoyle. El término femenino de Sir es Sir. Desconozco si tiene versión femenina pero cuando he formulado dicha duda, la tradición se ha impuesto como respuesta categórica.

¿Sistema electoral?

El sistema electoral es de escrutinio uninominal mayoritario, First-past-the-post.

Cada distrito tiene una serie de candidatos y quien obtenga el mayor número de votos es el elegido. Ventajas de este sistema que la repercusión de las acciones del elegido son muy directa con la población qué lo eligió, por lo que elude al partido en ciertas ocasiones en favor de sus electores. Desventajas: La red clientelar y que la coalición de partidos afecta muy directa a la elección. Boris Johnson ha conseguido convencer al UKIP para que no se presente a las elecciones en la mayoría de los distritos para aunar el voto Brexiteer por lo que puede darle unos escaños muy importantes de ventajas para estas elecciones. Este apoyo no es inocente y viene precedido de aceptar el programa de un partido de extrema derecha y estoy muy seguro de alguna recompensa para estos ignorantes racistas del UKIP.

“Without any doubt!”

¿Quiénes puede participar en las elecciones Generales?

Lo primero es ser mayor de 18 años. Lo segundo ser ciudadano británico y no haber vivido fuera más de 15 años, a no ser que tengas una propiedad o un negocio con base en el Reino Unido. Lo tercero ser ciudadano europeo de la República de Irlanda. Y por último, si eres una persona que cumples ciertos criterios (dinero, trabajo de alta cualificación…) y perteneces a un estado miembro de la Commonwealth y eres residente en el Reino Unido. Los ciudadanos de territorios de ultramar aplican dentro de la Ley de ciudadanía Británica aprobada después de la Guerra de las Malvinas de 1982. Los andaluces británicos de Gibraltar pueden participar, y lo hacen, en estas elecciones.

¿Qué hay que hacer para votar?

Como toda democracia neoliberal intenta ser menos democracia y más liberal.

Entonces si quieres participar en las elecciones necesitas registrarte cada vez que haya una desde comicios locales, nacionales, estatal o europeas. Solo necesitas tu número de la seguridad social, National Insurance Number, un domicilio fijo, en London es una tarea ardua, y un documento acreditativo de tu ciudadanía la cual te da derecho a participar. Os recuerdo que aquí no existe el DNI y en el Ministerio del Interior, Home Office, donde se “perdieron” actas de nacimientos de ciudadanos de origen caribeño que luego se convirtieron en apátridas, en su propio país, y deportados al caribe, un buen número de ellos.

Con todo esto tenemos un puñado de partidos pero básicamente hay dos bloques, más la absorción de Conservative de UKIP, el bloque proBrexit del Premier Boris junto a los ultraconservadores de Irlanda del Norte contra el resto. Ya que está vez los Liberal-Democrats son proUE y la bandera de los Remainers. Sinn Fein, Independientes que son un grupo muy diverso, Cymru y los Verdes de Inglaterra y Gales. Difícilmente Corbyn podrá formar un bloque con este puzzle, pero el apoyo de SNP con un nuevo referendo puede atraer entre los dos apoyos inesperados y haga sonar la flauta para ellos.

“What a palaver!”

En unos días veremos qué futuro nos depara en las tierras británicas.

Me gustaría destacar este 6 de diciembre el apoyo y el recuerdo para las víctimas de la matanza en 1989 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec. Donde un fanático machista acorralo y acribillo con un rifle semiautomático a las siguientes víctimas por estar en contra de ellas por ser mujeres y apoyar el feminismo, aquí sus nombres:

Annie Turcotte, 20 años.

Geneviéve Bergeron, 21 años.

Anne-Marie Edward, 21 años.

Richard, 21 años.

B.Daigneault, 22 años.

Anne-Marie Lemay, 22 años.

Hélèn Colgan, 23 años.

Croteau, 23 años.

Annie St-Arneault, 23 años.

Leclair, 23 años.

Laganière, 25 años.

Sonia Pelletier, 28 años.

Haviernick, 29 años.

Barbara Klcznik-Widajewicz, 31 años.