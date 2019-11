Los MENA del Habana

El otro día en el sevillanísimo barrio de la Macarena, un partido de tendencia fascista fue a un centro MENA. ¿Que es un centro MENA? Es un lugar gestionado por entidades del Estado, tal como es la Junta de Andalucía, donde se recogen a los menores extranjeros no acompanñados de ahí sus siglas MENA.

La Junta de Andalucía, el gobierno de todos ciudadanos andaluces, tiene la obligación de salvarguardar a todos los seres humanos que necesiten de su ayuda como gobierno legítimo emanado de las urnas y sostenido por los contribuyentes.

La deshumanizacion de estas siglas, MENA, hace que se disuelva su significado. Ningún medio pierde un segundo en su definición, cuando en otros casos se dedican horas interminables a la difamación. No es noticia que somos un país acogedor y sabemos integrar con bastante normalidad a las personas que vienen a vivir con nosotros. Eso no quita que también tengamos la cuota de ciudadanos mezquinos que hagan por bandera y exalten el odio, el racismo y la intolerancia hacia aquellos que llegan de fuera de nuestras fronteras, si son pobres obviamente; moro es un musulmán pobre, árabe es un caballero que viene con petrodólares.

“The more one judges, the less one loves”.

Como iba relatando, el grupo de politicuchos con su cobardía y arropados por unos medios que se mueren por exagerar su mentiras, echaron la culpa de la delicuencia en ese barrio y en el resto del Estado a estas criaturas indefensas en un territorio que no es el suyo, al que recaen por necesidad, por las condiciones inhumanas que rodean su hogar o lo que quedaba de él. La delicuencia juvenil de este grupo es de un 0.56% y la inmensa mayoría de sus acciones son para su supervivencia, es decir, alimentación. Eso nos da otro dato muy a tener en cuenta, el 99. 44% de estos jóvenes se dedican a regularizarse y aprender la lengua de Bécquer. ¿Se puede se más tortociero? La buena gente del barrio de la Macarena salió y denunció ese acto de propagación de violencia contra niños y niñas, defendiéndoles y denunciando ante esos mismos periodistas; porque Andalucía es un país de acogida, de abuelos, madres, hijas y hermanos emigrantes. Sabemos lo que es y lo difícil que es reiniciar tu vida, más aún, cuando no eres un adulto capaz de defenderte por ti mismo..

“You cannot judge a book by its cover”

No hace mucho los MENA procedían de España. Quiero recordar los que salieron de Vizcaya (Bizkaia) en el Barco Habana durante el transcurso de la pre Guerra Mundial la malograda Guerra Civil. Alrededor de 20.000 MENA fueron dirigidos por las autoridades republicanas legítimas hacia países que no sufrían un conflicto bélico.

Esos MENA se subieron en el muelle en Santurce con destino Southampton, el Gobierno británico retardó la decisión de acogerlos para no verse afectado por la Alemania nazi que armaba a Franco y le prestó su letal aviación, la misma que ellos mismos sufrirían ferozmente. Las noticias del bombardeo a Guernica, famoso por el cuadro del andaluz Pablo Picasso, obligó a los súbditos británicos a forzar al Gobierno su cambio de decision, aunque ellos mismos tuvieron que sufragar los costos de manteniemiento para todos los MENA que llegaron a sus costas.

Las familias, atemorizadas por la crueldad de los bombardeos y el avance de los facistas, vieron una oportunidad para proteger la vida de sus hijos, muchos de ellos comieron pan blanco y chocolate por primera vez en su vida en esas instalaciones creadas para su recibimiento. Esas familias rotas solo soñaban con un lugar donde la lluvia fuera agua y no bombas, donde la noche fuera por oscuridad y no un campo infernal ardiendo y enfangado con sangre.

Solo quienes tienen hijos comprenden el dolor que produce la separación de ellos, pero el amor y la obligación de mantenerlos con vida es aún mayor. La sociedad británica se volcó con ellos de forma extraordinaria, al contrario que su Gobierno, que permitía a los buques estadounidenses suministrar petróleo al bando facista sin tapujos. Un piloto británico fue quien dirigió el avión que llevó a Franco saliendo desde el aeródromo de Croydon. Esa connivencia fue pagada muy cara pero ni así, después de finalizadas ambas guerras Churchill hizo prioritario el mantenimiento del regimen de Franco (lo mismo en Portugal) a costa de una república o monarquía parlamentaria por determinar en un futuro referendum, todo ello con el fin de mantener el control de la Península Ibérica en la órbita estadounidense, que había consegido engullir el área de influencia del decadente Imperio Británico.

“Love is the triumph of mankind over fascism”

Uno de estos ninñs fue Emilio Aldecoa Gómez que fue futbolista en la demarcación de delantero en Inglaterra. Al iniciar la II Guerra Mundial la liga de primera división se regionaliza por la dificultad de los desplazamientos y la inseguridad de los bombardeos nazis, a lo que se sumó el llamamiento a filas de los jóvenes.

Los equipos se vieron obligados a tirar de la cantera y ahí es donde descubrieron a Aldecoa juntos a otros MENA, los cuales jugaban en equipos de su condado, muchas veces patrocinados por las mismas empresas que los contrataba. Eran equipos semiprofesionales y en la temporada de verano su sueldo se veía rebajado casi a la mitad. Aldecoa trabajaba para un taller eléctrico. El salario en la época de invierno solo era ligeramente superior al de un trabajador normal, nada que ver con las cantidades actuales. Los ojeadores del Wolverhampton Wanderers FC lo convertieron en el primer jugador profesional ibérico en Inglaterra. Al terminar la guerra y reanudada las categorías a nivel nacional inglés fue traspasado al Coventry City FC. Como casi todo MENA llevaba a su tierra en el corazón y no dudó en regresar cuando recibió una oferta del club de sus amores, Athletic de Bilbao, aunque su integración en la vida de las Islas era plena, hablaba inglés y estaba casado con una inglesa.

No elegimos donde nacemos. Las cirscuntancias de nuestro alrededor superan nuestros límites humanos, si la sociedad no actúa en bloque, personalmente solo podemos reconducir nuestro día a día. La Junta de Andalucía debe cuidar como Estado que es, a nuestros niños, defenderlos de esos cobardes que no tienen la valentía de encararse con los de su tamaño. Esas ratas que dicen ser lo que no son y suele quebrar la ley muy a menudo, porque su único objetivo es sembrar la discordia y deshumanizar este mundo.

¡Que los gestos de solidaridad organizada sean perennes!

No es tiempo de callar, sino de rebatir la propaganda facista.

“Never, ever, ever give up!”