Esta semana la Corte Suprema ha sentenciado ilegal la clausura extraordinaria del Parlamento Británico por el Prime Minister y sellada por la Reina abuela. Ella se pudo haber negado aunque la tradición y la jerarquía es seguir el consejo del inquilino del 10 de Downing Street para todo. La declaración de la Corte Suprema viene a decir que unos días para preparar el discurso de la Reina, un monologo de los planes del gobierno para el próximo curso político, no es igual a más de un mes de cierre en el momento más inoportuno, cuando el estado monárquico británico se juega su futuro político internacional, ya que al ser una democracia parlamentaria, su máximo orgánico debe estar atento y dispuesto para los nuevos acontecimientos venideros.

¿Unos jueces sí y otros no?

El equivalente, a grosso modo, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Inglaterra, muy politizado y cercano al movimiento Brexiteer avaló el cierre con pleitesía y alegría. Su equivalente en Escocia dictó todo lo contrario, tal como ha vuelto aclarar la Corte Suprema: una democracia parlamentaria no puede suprimir su órgano identitario regulador en momentos en los cuales hay que tomar decisiones por décadas que impactan directamente en la ciudadanía local y comunitaria.

¿Tiene que dimitir el Prime Minister?

El Trump-oso de Boris Johnson no está obligado a dimitir por mentir y suprimir la democracia aunque sea por cinco semanas, pero la tradición le indica que debería hacerlo, la misma que la Reina se excusó para avalar con su firma el cierre del Parlamento,

En Andalucía estamos acostumbrados a que no dimitan los responsables políticos ya que les da igual la moralidad, la ética y la estética de la instituciones, porque esta clase política dominante siente que el Estado les pertenece. Esto es un síntoma heredero de la dictadura donde el absolutismo caciquil era ley y orden.

“On your bike”.

¿Qué ocurrió en la sesión después de la sentencia de la Corte Suprema?

Al día siguiente de la sentencia que obligaba a la restauración del Parlamento, tanto el Fiscal como el Prime Minister insultaron a todo el Parlamento. En vez, de aceptar su error, tal como hicieron con la sentencia, empezaron a llamar cobardes y diputados zombies a un Parlamento muerto que no les da su apoyo. Recordemos que Boris Johnson ha perdido todas las votaciones celebradas en el Parlamento desde su llegada. Le han negado la salida abrupta, está por ver si lo cumple, como el adelanto de elecciones, al no disponer de mayoría absoluta ni consenso para su celebración.

Del mismo modo su falta de capacidad institucional al despreciar a la Corte Suprema hace un flaco favor al ya deprimido y divido estado monárquico británico. El respeto de los tres poderes debería ser obligatorio para una democracia, pero reitero, esto es una democracia neoliberal y el Mercado es el que manda y solo gracias a un Poder Judicial autónomo, no independiente, le han parado los pies, en esta locura dictatorial, a un personaje no electo para su cargo que ascendió a su puesto por la puerta de atrás, esquivando la decisión soberana, si aún existe, de los ciudadanos.

“Like water off duck’s back”

Los Jueces son personas y cometen errors, pero se entiende que han llegado a esa posición después mucho tiempo estudiando y trabajando para aplicar leyes en la sociedad. Su decisión no tiene por qué ser compartida por el capricho de un pijo que no tiene ni idea de lo que es la vida sin un talonario delante. No todo tiene precio, el cargo de Prime Minister, tal como dice su nomenclatura The Right Honourable o His Excellency, conlleva tener altura y compostura para no denigrarlo a la bajeza de un pandillero embriagado de un pub. La democracia posee tres poderes independientes, en teoría hay que respetarla, no acabar con ella. En total desacuerdo:

“Kill the dog no fleas”.

Luego de la bochornosa sesión parlamentaria donde al verse desnudo y con un grupo de hooligans apoyándole, instó al Parlamento para que convocase una moción de confianza para relevarlo de su cargo. El creído astuto conoce, como todos los que hayamos seguido la grotesca y divertida política británica, que después de perder cuatro votaciones y una más que segura moción de confianza se activaría el mecanismo para las elecciones automáticamente, justo antes de la fecha del Brexit duro, cuando el Gobierno pasaría a estar en Funciones, con menos control del Parlamento y técnicamente sin posibilidad de ejercer ciertas demandas, como extender la prorroga o aplicar un acuerdo con la Unión Europea.

Las encuestas son favorables, si el Brexit duro es un hecho al acometer lo que lleva pregonando desde que era Mayor of London equivalente al Presidente de Andalucía (no confundir con London’s Mayor, equivalente al Presidente de la CEA, Comité de Empresarios de Andalucía).

En la otra orilla tenemos al desdibujado Corbyn, que está loco por unas elecciones, pero es consciente de que si se llevan a cabo fuera de la Unión Europea y con un Brexit consumado, sus opciones parecen esfumarse. Siempre según las encuentas.

¿Por qué con el Brexit consumado Corbyn no tiene opciones?

La gran baza de la que dispone es el acuerdo con la UE que garantice los derechos de los ciudadanos europeos (incluidos los andaluces y también los andaluces llanitos) recíprocamente con los de los británicos, , y la supervivencia de Londres como capital financiera. Para el común británico Corbyn es un rojo peligroso, lo sé, es una la locura pensar eso y ahora se llama rojo despectivamente a todo quien diga mantener los Derechos Humanos para todo tipo de ciudadano.

¿Cómo estamos?

Seguimos enfrascados en lo mismo que hace unos meses. Expectantes a ver qué ocurre el 31 de Octubre y cuándo se celebraran las próximas elecciones. Todo esto sin saber si la UE aprobaría otra prórroga, incluso cuando el Gobierno Británico la pida, tal como aprobó el Parlamento y a regañadientes lo acató el pijo Prime Minister.

En Francia se están preparando para un no-acuerdo y los principales puertos han incrementado su personal. Con el peso que tiene en la UE parece indicar que la negativa a una prórroga, si se pidiera, sea más que una realidad. El cansancio y la soberbia de una clase aristocratizada a la que le importa un pimiento la ciudadanía, ha hecho mella en la neoliberal administración europea que podría construir la Pirámide de Keops en Bruselas con los problemas acumulados. Mires por donde mires:

“Madhouse”.

Hoy 28 de Septiembre celebra el Día de la Lengua Andaluza / Oy 28 de Çêttiembre çelebra er Día de la Lengua Andaluça.

¡Háblala, disfrútala y escríbela! / ¡Áblala, dîffrútala y êccríbela!

Dispones del artículo tanto en andaluz como en español. / Dîpponê del artículo tanto en Andalûh como en Êppañôh.

Andalûh:

Y porque yo lo bargo

Êtta çemana la Corte Çuprema a çentençiao ilegâh la clauçura êttraordinaria der Pâl-lamento Británico por er Prime Minîttêh y çeyá por la Reina aguela. Eya çe pudo abêh negao aunque la tradiçión y la herarquía ê çegîh er conçeho del inquilino del 10 de Downing Streêh pa tó. La declaraçión de la Corte Çuprema biene a deçîh que unô díâ pa preparâh er dîccurço de la Reina, un monologo de lô planê der gobiênno pa er próççimo curço político, no ê iguâh a mâh de un mê de çierre en er momento mâh inoportuno, cuando el êttao monárquico británico çe huega çu futuro político intênnaçionâh, ya que ar çêh una democraçia pâl-lamentaria, çu máççimo orgánico debe êttâh atento y dîppuêtto pa lô nuebô aconteçimientô beniderô.

¿Unô hueçê çí y otrô no?

El equibalente, a grôçço modo, ar Tribunâh Çuperiôh de Hûttiçia de Andaluçía (TSHA) de Inglaterra, mu politiçao y çercano ar mobimiento Brêççiteêh abaló er çierre con pleiteçía y alegría. Çu equibalente en Êccoçia dîttó tó lo contrario, tar como a buerto aclarâh la Corte Çuprema: una democraçia pâl-lamentaria no puede çuprimîh çu órgano identitario reguladôh en momentô en lô cualê ay que tomâh deçiçionê por décadâ que impâttan dirêttamente en la çiudadanía locâh y comunitaria.

¿Tiene que dimitîh er Prime Minîttêh?

Er Trump-oço de Borî Honçon no êttá obligao a dimitîh por mentîh y çuprimîh la democraçia aunque çea por çinco çemanâ, pero la tradiçión le indica que debería açêl-lo, la mîmma que la Reina çe êccuçó pa abalâh con çu firma er çierre der Pâl-lamento,

En Andaluçía êttamô acôttumbráô a que no dimitan lô rêpponçablê políticô ya que lê da iguâh la moralidá, la ética y la êttética de la îttituçionê, porque êtta claçe política dominante çiente que el Êttao lê perteneçe. Êtto ê un çíntoma eredero de la dîttadura donde el âççolutîmmo caçiquîh era ley y orden.

“On yoûh bike”.

¿Qué ocurrió en la çeçión dêppuêh de la çentençia de la Corte Çuprema?

Ar día çigiente de la çentençia que obligaba a la rêttauraçión der Pâl-lamento, tanto er Fîccâh como er Prime Minîttêh inçurtaron a tó er Pâl-lamento. En bêh, de açêttâh çu errôh, tar como içieron con la çentençia, empeçaron a yamâh cobardê y diputáô çombiê a un Pâl-lamento muerto que no lê da çu apoyo. Recordemô que Borî Honçon a perdío toâ lâ botaçionê çelebrâh en er Pâl-lamento dêdde çu yegá. Le an negao la çalida abrûtta, êttá por bêh çi lo cumple, como el adelanto de elêççionê, ar no dîpponêh de mayoría âççoluta ni conçenço pa çu çelebraçión.

Der mîmmo modo çu farta de capaçidá îttituçionâh ar dêppreçiâh a la Corte Çuprema açe un flaco fabôh ar ya deprimío y dibío êttao monárquico británico. El rêppeto de lô trêh poderê debería çêh obligatorio pa una democraçia, pero reitero, êtto ê una democraçia neoliberâh y er Mercao ê er que manda y çolo graçiâ a un Podêh Hudiçiâh autónomo, no independiente, le an parao lô piê, en êtta locura dîttatoriâh, a un perçonahe no elêtto pa çu cargo que âççendió a çu puêtto por la puerta de atrâh, êqquibando la deçiçión çoberana, çi aún êççîtte, de lô çiudadanô.

“Like watêh off duck’s back”

Lô Hueçê çon perçonâ y cometen errors, pero çe entiende que an yegao a eça poçiçión dêppuêh muxo tiempo êttudiando y trabahando pa aplicâh leyê en la çoçiedá. Çu deçiçión no tiene por qué çêh compartida por er caprixo de un piho que no tiene ni idea de lo que ê la bida çin un talonario delante. No tó tiene preçio, er cargo de Prime Minîttêh, tar como diçe çu nomenclatura Te Rîtt Onourable o Î Êççeyency, conyeba tenêh artura y compôttura pa no denigrâl-lo a la baheça de un pandiyero embriagao de un pûh. La democraçia poçee trêh poderê independientê, en teoría ay que rêppetâl-la, no acabâh con eya. En totâh deçacuerdo:

“Kiy te dôh no fleâ”.

Luego de la boxônnoça çeçión pâl-lamentaria donde ar berçe dênnudo y con un grupo de ooligans apoyándole, îttó ar Pâl-lamento pa que combocaçe una moçión de confiança pa relebâl-lo de çu cargo. Er creío âttuto conoçe, como tôh lô que ayamô çegío la grotêcca y dibertida política británica, que dêppuêh de perdêh cuatro botaçionê y una mâh que çegura moçión de confiança çe âttibaría er mecanîmmo pa lâ elêççionê automáticamente, hûtto antê de la fexa der Brêççîh duro, cuando er Gobiênno paçaría a êttâh en Funçionê, con menô contrôh der Pâl-lamento y ténnicamente çin poçibilidá de eherçêh çiertâ demandâ, como êttendêh la prorroga o aplicâh un acuerdo con la Unión Europea.

Lâ encuêttâ çon faborablê, çi er Brêççîh duro ê un exo al acometêh lo que yeba pregonando dêdde que era Mayôh ôh London equibalente ar Preçidente de Andaluçía (no confundîh con London’s Mayôh, equibalente ar Preçidente de la ÇEA, Comité de Empreçariô de Andaluçía).

En la otra oriya tenemô ar dêddibuhao Corbyn, que êttá loco por unâ elêççionê, pero ê côççiente de que çi çe yeban a cabo fuera de la Unión Europea y con un Brêççîh conçumao, çû ôççionê pareçen êffumarçe. Çiempre çegún lâ encuentâ.

¿Por qué con er Brêççîh conçumao Corbyn no tiene ôççionê?

La gran baça de la que dîppone ê el acuerdo con la UE que garantiçe lô derexô de lô çiudadanô europeô (incluíô lô andaluçê y también lô andaluçê yanitô) reçíprocamente con lô de lô británicô, , y la çuperbibençia de Londrê como capitâh finançiera. Pa er común británico Corbyn ê un roho peligroço, lo çé, ê una la locura pençâh eço y aora çe yama roho dêppêttibamente a tó quien diga mantenêh lô Derexô Umanô pa tó tipo de çiudadano.

¿Cómo êttamô?

Çegimô enfrâccáô en lo mîmmo que açe unô meçê. Êppêttantê a bêh qué ocurre el 31 de Ôttubre y cuándo çe çelebraran lâ próççimâ elêççionê. Tó êtto çin çabêh çi la UE aprobaría otra prórroga, incluço cuando er Gobiênno Británico la pida, tar como aprobó er Pâl-lamento y a regañadientê lo acató er piho Prime Minîttêh.

En Françia çe êttán preparando pa un no-acuerdo y lô prinçipalê puertô an incrementao çu perçonâh. Con er peço que tiene en la UE pareçe indicâh que la negatiba a una prórroga, çi çe pidiera, çea mâh que una realidá. Er cançançio y la çoberbia de una claçe arîttocratiçá a la que le importa un pimiento la çiudadanía, a exo meya en la neoliberâh âmminîttraçión europea que podría côttruîh la Pirámide de Keops en Bruçelâ con lô problemâ acumuláô. Mirê por donde mirê:

“Madouçe”.