Golpe de estado sorbiendo té

Cuando contratas a un payaso para hacer el ridículo todo el foco mediático se sitúa en él, con ese movimiento se desplazan otros asuntos de mayor importancia tal como la implicación de miembros de la familia real en una red de pedofilia donde el principal acusado y testigo ha aparecido muerto en una prisión estadounidense.

Esta misma semana era portada en todos los medios el Príncipe Andrew, equivalente a una infanta borbona, por sus contactos con Epstein quien se “suicidó” en su celda y presuntamente iba a declarar con “pelos y señales” sobre la red de pedofilia y la prostitución de menores para gente de alta alcurnia y famosillos.

Un día después, la Reina aprueba por recomendación (podría haberse negado) la suspensión del Parlamento británico para evitar cualquier votación que pueda bloquear el Brexit a las bravas.

Seamos claros: Un Prime Minister no electo por nadie, excepto los afiliados de su partido, suspende el Parlamento para evitar que se pueda votar. “It gives me the goosbumps!”.

Si esto sucediera en otra parte del globo se le denominaría golpe de estado. La Revolucion Conservadora está acrecentando sus fases y esto solo es el inicio para una dictadura, quizás no militarista pero sí basada en ilegalizar al oponente. La falta de constitución escrita y el cumplimiento de los pactos no escritos han sido dinamitados.

La democracia parlamentaria británica era considerada a grosso modo (en Occidente) como la de Atenas de la Antigüedad en términos de consenso global. Recordemos quienes forman Occidente: USA, CANZUK y Unión Europea y los pocos países de EEU como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

¿CANZUK? Es la futura Unión Europea de países de mayoría étnica caucásica de la Comunidad Británica (Blancos anglosajones). Son las iniciales de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido (UK). El clasismo y la falsa careta inútiles para mantener el control sobre los estados independizados del extinto Imperio Británico y la hipocresía de creer que todos eran iguales hna ido por sendas diferentes. India no se controla desde Londres ni tampoco los países africanos. Al revés, India y Pakistán se han hecho notar en las negociaciones post-brexit para un aumento de su influencia en los futuros tratados con Reino Unido. “Racism springs from ignorance”.

Al mismo tiempo desde las Islas Británicas se ha ido promoviendo la desunión de la Unión Europea, e impidiendo una mayor cohesión tributaria que diera lugar a un estado social europeo donde se garanticen los derechos humanos y también los de la clase media y trabajadora. Después de torpedear, ahora se van, y por las bravas, con la promesa de tener cobijo en el abrazo del oso estadounidense.

CANZUK dista mucho de tener una población como la actual Comunidad Británica, se acerca más a la de Brasil y supera a México. Comparten Jefa de Estado, tienen la misma idiosincrasia para afrontar sus retos y van elevando, aún más, a una clase aristocrática natal o adoptiva para regir sus negocios, siempre bajo supervisión de Washington DC. Ellos se lo cuestionan así mismo: “The tail of a lion or the head of a mouse”.

¿Qué es la Prorrogación?

La Reina por el consejo de un grupo de políticos destacados y otros miembros, no electos obligatoriamente, suspende el Parlamento de su actividad; lo que impide que una democracia parlamentaria como es la británica pueda bloquear las decisiones del gobierno que afecten a la misma democracia en ese periodo de tiempo.

¿Por qué ahora?

Con un gobierno en minoría, sin oportunidad de obtener de la UE lo que quiere, incapaz de alcanzar un primer acuerdo con cualquier estado del mundo post-brexit y viendo la capacidad del Parlamento para bloquear cada bravuconada que se le ocurra, lo mejor que han pensado es anularlo y sin tiempo de reacción, en su reanudación, para frenar el modelo de Brexit que siempre han postulado.

¿Cuánto tiempo es?

Suele ser un tiempo inferior a dos semanas para preparar unas elecciones generales. En este caso su inicio sería después del 9 de septiembre y antes del 12, y finalizaría después del discurso de la Reina el 14 de octubre. Sería más de un mes.

¿Se puede parar?

Podría producirse lo equivalente a una moción de confianza, debería iniciarse antes del 9 de septiembre, si triunfara el Prime Minister podría convocar elecciones en vez de dimitir, pero con certeza se realizará después del 31 de Octubre con la salida ipso facto de la UE.

¿Preparar el terreno para ganar unas elecciones generales?

Al no haber un Brexit pactado, el Prime Minister absorbería la parte más mediática de la extrema derecha (dinero y mass media) al haber asumido propuestas (desde que era Mayor of London) con tanto entusiasmo ( y seguramente las cumplirá). Apenas lleva un par de meses en el cargo.

La democracia ha muerto, si todo sigue su cauce. Hace unos días aprobaban una Ley para no atender los Derechos Humanos, supuestamente será reemplazada, si sucede, por una del mismo estilo pero británica. Ahora no hay Parlamento, y como siempre (qué casualidad) los que no pudieron acceder al poder por las urnas, las esconden, y seguramente no volverán a sacarlas hasta saber que van a ganar.

Boris Johnson solo es un millonario que vive por y para los millonarios.

¿Para qué sirve la Reina?

La Reina ha preferido seguirle la corriente, al fin y al cabo, él trabaja para que ella siempre esté en la cima y de camino se nos olvida lo del infante. Los platos rotos no los pagarán ellos, incluso si hay nuevas elecciones y pierde (lo dudo), Boris se irá a su casa con sus escoltas y su pensión vitalicia; en unos meses ha colocado la alfombra roja para la desmembración de los derechos y las libertades adquiridos por las luchas y la sangre derramada de muchas personas.

Y seguirá con su sonrisa bufona sorbiendo té en porcelana cara pagada por los contribuyentes al igual que se mantendrá inútilmente a una gran familia endiosada con privilegios medievales.