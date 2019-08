Premier League: emigrantes del balón

Pocas palabras puedes decir alrededor del mundo entendibles en cualquier idioma, una de ellas es “football”; balompie, soccer, fussbal, futebol, fútbol o fûbbôh. Es la palabra para que un abanico de variantes desarrollen una conversación con quien sea y donde te ubiques; equipos favoritos, rivalidades, jugadores, mundiales, anécdotas en los diferentes eventos, injusticias de árbitros…

El rentable espectáculo fue extirpado de las clases obreras y campesinas para ser explotado por la clase dominante hasta convertirlo a nivel mundial en un comercio que mueve muchos millones de divisas. Ha evolucionado y ha centralizado sus beneficios con el paso del tiempo y es gobernado con mano de trilero por la FIFA, Organismo internacional donde los jefes de estados con mayor poderío económico y militar rinden pleitesía para organizar la copa del mundo a toda ganancia, para ellos, obviamente.

“Football” originalmente fue un deporte amateur, de ahí pasó al profesionalismo. Del club social a la Sociedad Anónima Deportiva, a su vez gestionada por empresarios caudillistas y recientemente la nueva moda de los grupos inversores, pero parece que al final aflora la época principesca cuyas gestiones en equipos menos afamados a nivel internacional son cortas, a veces fugazmente exitosas y suelen acabar en un gran fracaso que lleva frecuentemente a la desaparición de la entidad. Este hecho, muy conocido en Andalucía con CD Málaga y AD Almería y con menor repercusión en Isla Cristina, Dos Hermanas CF, Motril CF.

En las tierras del “cup of tea” tienen una de las ligas más mercantiesl de todo el orbe. LA FA (Football Association) gestiona junto EFL (English Football League) las cuatro primeras categorías, las cuales son profesionales, y al menos en 2nd League (Equivalente a 3ª División del fútbol estatal). Cada jugador debe cobrar al menos £40.000 al año. Ya quisieran aquí los equipos del Grupo IX y X tener esa regulación salarial. Ya se ha advertido en otros artículos, la fluidez de la economía hace que haya movimiento, al cuidar las categorías inferiores te aseguras la unión del barrio/ciudad con el club. Los estadios están llenos, literalmente.

En este lugar entre el mar del Norte y la Francia fría ha habido un grupo de inmigrantes que han dejado y dejan su huella. Si un club tuviera un palmarés de varias Champions League (UCL), Europa League, Supercup of Europe, Premier, FA Cup, EFL up y Community Shield Cup diríamos que lo habría ganado todo prácticamente y sólo estaría al alcance de una élite.

Este es el palmarés de los nuestros, que a diferencia de otros, buscaron fortuna, aprendieron el idioma y se han dejado querer por unas aficiones apasionadas y a veces despiadadas. Tristán, Reyes, Laurent, Navas, Juanmi, José Manuel Jurado, José Ángel Crespo, Pepe Reina, Adrián, Alberto Moreno conforman una lista que representan Andalucía en el balompié inglés.

De todos ellos me gustaría destacar a Laurent. Familia oriunda de Camerún, canterano del Sevilla, habla un Andalúh de categoría y su inglés es impecable. Ha sido Embajador del Arsenal en Asia y África, en esta última, ha colaborado en proyectos para la mejora sanitaria de sus habitantes. Colgó las botas en la escuadra califal vistiendo de blanquiverde y dando un ligero disgusto a algunos sevillistas. Campeón Olímpico contra España en los JJOO de Sidney 2000. Comentarista en el Reino Unido de la Liga española de fútbol en varios canales como BBC, ITV, Eurosport…Sólo una espinita, la final de París de UCL de 2006 donde también participó el desdichado de Reyes, una verdadera pena, un orgullo para Dos Hermanas, Andalucía y Camerún.

Todos los tópicos Andaluces fueron quebrados por Laurent. Fue un tipo valiente que eligió el camino más difícil pero a su vez exitoso. No es fácil criarse desde abajo y tocar el cielo con las dos manos. Su Andalûh no le perjudicó para aprender y hablar Inglés, al contrario que se piensa en la meseta, tierra de lumbreras y nostálgicos del Cid. Ha puesto su granito de arena en sus raíces paternas, en el continente expoliado que no nos negamos a mirar.

Al no elegir la selección española ha sido “descuidado” por la prensa, excepto cuando se coronaba con The Gunners, el más brillante de la historia en el norte de London.

“We will be standing by We know how hard you try, whether you win or lose, It’s you we choose so special when you surround”.

El cordobés Pepe Reina también dejó su rayita en la memoria de Liverpool, cuando se especializó en parar penaltis, aún se recuerdan los parados al Chelsea, en tres ocasiones en una misma tanda, y la final con West Ham United. Otra final perdida de UCL en la que Andalucía se quedó a las puertas, pero a la que estiman con buena sensación en la cuna de los Beattles.

Juanmi y Alberto Moreno en 2005 y 2018 engrosaron el palmarés de Andalucía en la UCL. El malagueño primero y el hispalense después endulzaron la amargura de los paisanos que no la obtuvieron.

“At the end of a storm, there’s a golden sky and the sweet silver song of a lark”.

Otro portero, otro para penaltis, un ganador de Supercopa Europea, un hombre al que no se le valoró como debía y el East London lo hizo ser un héroe aquella noche contra el Tottenham. Dejó la casa verdiblanca por la Upton Park, luego se mudó al Estadio Olímpico (aquí se aprovecha lo que se construye, aprende Diputación-Ayuntamiento de Sevilla). Ha recalado en Liverpool, luego de un “break” en Pilas. Aún recuerdo a Boleyn Ground alabando su nombre en un momento emocionante, al ver a un alumno de la UPO así y acto seguido:

“I’m forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air, they fly so high,they reach the sky…”(Busquen su historia y gocenla).

Estos zagales con mayor o menor repercusión se han abierto camino en el Reino Unido. Han hecho carrera, han aprendido la lengua y han sido enormemente valorados en su profesión.

Tienen en común, la mayoría, que en su día no se les valoró ni se les dio la estabilidad económica y social. Y se marcharon donde quisieron o pudieron, al igual que muchos andaluces que estamos aquí. No pararemos penaltis, no saldremos en la TV, ni podremos representar a nadie, solo a nosotros mismos, pero con trabajo, sudor y mucho esfuerzo nos hemos labrado una vida aquí, donde nos están valorando. Sin complejos y orgullosos porque quién no es así, poco dura.