Trabajadores autónomos: Andalucía vs. Reino Unido

Sin ser un lumbreras vemos como el paro en el Reino Unido es un 3,9% y en Andalucía un 21%. Son datos que asustan, cierto es, hablamos de un estado soberano (en la teoría) y de una realidad nacional subordinada a otro estado soberano (también en la teoría).

Aunque aún pertenezcan a la Unión Europea (por ahora), la marcada diferencia es abismal. Reino Unido tiene una tasa baja de desempleo, pero el dato general oculta las altas zonas de desempleados en contraste con la Gran Londres y el Sureste donde el desempleo es casi inexistente. En Andalucía ocurre algo similar, la tasa de desempleo en las zonas rurales es altísima, en estas zonas se concentra la mayoría de terratenientes viejos, aristocracia heredera de la conquista castellana y los “nuevos” terratenientes, familias de la jerarquía franquista, ejército, iglesia, bancos y otros.

¿A qué se debe esto relacionado con los autónomos?

El Reino Unido tiene casi 5 millones de autónomos y esta cifra se va incrementando, de una población de 65 millones de súbditos de los cuales 31.525.00 están en situación activa, el 15.22% son autónomos.

En casa, con nueve millones de ciudadanos registrados, solo tenemos medio millón y representa un 17% de afiliados a la Seguridad Social. Hablando en plata, dos puntos por encima del Reino Unido. “We are the champions”(Léase con ironía).

Si tenemos mayor número de autónomos, ¿cómo no baja el desempleo? o ¿por qué nuestra economía no es fluida, estable y creadora de empleos?

Francamente, los autónomos pueden ser esenciales pero no determinantes. Según se les deje tejer una red laboral donde generen-consuman-creen puestos de trabajos. Y de ese fruto obtendríamos la ansiada fijación de puestos laborales.

Eso sí ocurre en las islas del otro lado del canal de la Mancha, Portugal y la mayoría de estados miembros de la Unión Europea.

Esa cifra ascendente en el Reino Unido ha sido originada por las facilidades burocráticas, me explico: el registro de autónomos es un pago entre 13,11 y 54,63€.

En cambio, en el país turdetano, tenemos que pagar casi 300€ mensuales. Sin ser Pitagorín, son 3.586.89 €, un capital nada desdeñable para mantener el flujo de la acción laboral, que a su vez, da liquidez al mercado a nivel general, ya que gastas en productos (pagas IVA) y afecta a otros sectores: combustibles para desplazarte, pago de proveedores, inversiones y una lista casi infinita.

Por un segundo analicemos:

¿Cuánto puede ayudar 3.586.89€ a un fontanero, un albañil, una joven recién graduada, una emprendedora?

La respuesta es obvia, es vida o muerte, al menos en Andalucía.

En cambio en el Reino Unido encontramos que ciertos autónomos por su categorización laboral necesitan contratar personal, en muchos casos son negocios familiares y en la práctica colaboran la esposa, los hijos, alguna sobrina, la abuela…hasta el primo del pueblo lejano perdido de la meseta que se trae su oveja y un caniche; se dan de alta en la seguridad social por un salario bruto de 984.06€, mayor que el mínimo del estado español, sin que tengan que pagar más impuestos. Definitivamente ayuda al autónomo, no le suponen más impuesto, y todo queda en casa y declarado. Suponiendo que obtiene beneficios para pagar ese salario.

¡¿Cuántos negocios familiares tradicionales se hubieran salvado con esta medida en Andalucía?! ¡¿Y cuántos más se crearían?!

En los negocios familiares, repito, familiares, ayuda bastante a tener a todo el personal registrado con derechos fundamentales que ahora se ponen entredicho como la sanidad, recordemos que no hace tanto, Marianico El Corto (no el humorista) “desuniversalizó” la sanidad.

¿Cómo es el autónomo en Andalucía?

Si eres menor de 30 años, madre soltera, persona con riesgo de exclusión serio, al menos, tienes ciertas bonificaciones durante dos años en los que la cuota inicial es del 20%, ascendente cada mes hasta situarse por lo general en unos 300€ al mes.

Si eres afortunado y generas unos 999€ al mes, aparte de la cuota, te quedarían 699€, deberás pagar el 25% de IVA, lo declares o no. ¿Cómo es eso? “What a mess!”

Para ser autónomo deberás domiciliar una cuenta, si vives de alquiler, acostúmbrate a cambiarla con frecuencia.

En el país de la mantequilla frita y el té negro para desayunar, no es necesario, haces tú pago anual y tan feliz. Semanal, quincenal, trimestral…Son negociables también.

En resumidas cuentas, de 999€ iniciales que has generado en la débil economía andaluza, te restan para vivir y hacer frente al resto de facturas unos 500€:

“It’s a rip off!”

Si quieres contratar a un familiar, olvídate, que se haga autónomo por su cuenta o conviértete en una sociedad limitada, si puedes generar suficientes ingresos.

A grosso modo, el modelo británico es más seguro, crea estabilidad laboral y social, y destapa el mercado laboral negro. El autónomo británico es un sujeto proactivo tanto para el mercado como para Hacienda. En Andalucía solo es Hacienda, la cual muy mesetera, no somos todos. ¡A que sí Cristina!

Si comprobamos por edades, en el Reino Unido, de 25 a 44 años y de 65 hacia adelante, ligeramente inferior de 44 a 55 años, el número de autónomos es mayor, incluso los salarios son más altos que en Andalucía y la autonomía de trabajo es aceptable, a veces, muchos emprendedores por necesidad y por su infravaloración concluyen: “If you pay peanuts, you get monkeys”.

Otro apunte: Workplace.

Se ha fomentado mucho los Workplace, son lugares con un costo ínfimo, por lo general, donde ofrecen oficinas, acceso a internet, salas de reuniones, almacenes, y suelen tener cafeterías o bares, la gente los puede adquirir por un tiempo determinado sin tener que desplazarse de su vivienda. Ofrecen un coste mínimo y una capacidad de socializar en un ambiente donde te puedes retroalimentar y expandir.

Por ejemplo: si eres un fontanero, conoces a un SEO y a una contable seríais tres profesionales que podríais converger para un negocio común y el punto de encuentro sería un Workplace.

Las competencias del autónomo son gestionadas entre el gobierno español y el andaluz. El andaluz no puede quitar la cuota, pero sí ofrecer Workplace a coste casi cero.

Tenemos el privilegio de vivir en un maravilloso país pero donde el paro de menores de 25 años es del 38,2% en hombres y 44,5% de mujeres. Es un lugar sin futuro, hablo de pensiones, en el abanico de 25 a 52 años hay un nivel del 20% paro generalizado, es alarmante y el trabajo que se crea es fugaz y mal pagado con lo que no habrá pensiones.

Obviamente hay un sector del gobierno y de círculos influyentes que saben que la cuota y los no derechos, como el paro, son una espada de Damocles en el autónomo. Sale más “rentable” trabajar para una empresa, al menos, a corto y medio plazo, si encuentras algo. Del mismo modo, si vienes de una familia acomodada, los impuestos para abrir una empresa son muy económicos, la reforma laboral es la mayor injusticia y el peor acicate para generar empleos, pero le es rentable solo a ellos.

Honestamente, no creo que todo el Reino Unido funcione mejor que Andalucía pero hay ciertas cosas que sí lo hacen, copiemos y/o mejorémoslas en vez de su racismo, como ya hace medio millón de andaluces desafortunadamente.

¡Seguimos en London, pensando en mi gente y en casa!