El Padrino de Occidente

La decisión de la Prime Minister de dejar el cargo la misma semana que Donald Trump, presidente americano, estuvo en el Reino Unido, no es casualidad.

Ha sido recibido como lo que es, el Jefe; sí, el padrino del Reino Unido. Llegó insultando al Mayor of London, no confundir con London’s Mayor, un cargo parecido al presidente de la patronal a lo londinense; insultó a la publicitada mujer del príncipe Harry, el pequeño de Lady Di, ojito derecho de los súbditos y “rebelde sin causa” de la familia real; por cierto, deberías escuchar esas historias soporíferas sobre quién es su padre biológico, una obligación moral que cada británico cree tener cuando empieza a trabajar con un europeo, ¿quién necesita conocer ese “secreto” antes de realizar sus funciones cotidianas a dos mil kilómetros de tu país? Exactamente, la cara nuestra es de: “WTF? I careless so much!”. El nivel de adoctrinamiento con la familia real para la sociedad británica es equiparable con el salmo en una teocracia. “No preguntarás, sólo amarás al líder”.

Regresando al televisivo Donald Trump del cual me gustaría citar un dato omitido con frecuencia o dicho a la ligera:

El primero: sacó casi tres millones menos de votos que su rival, la mimada de los lobistas, Hillary Clinton, quién le dio a Bernie Sanders un pucherazo muy caro en las primarias demócratas, estos son los números y las candidaturas de presidente y vicepresidente.

El populista mediático de Donald Trump y el teocrático gobernador de Virginia, Mike Pence obtuvieron 62.984.828 votos y 304 votos electorales para su designación.

La Sra. Clinton, Secretaria de Estado con Obama, y el exsenador por Virginia, Tim Kaine sacaron 65.853.514 votos y 227 electores, insuficientes para ser elegidas.

Sin embargo, su candidatura había recibido más de 2.868.686 de votos. ¡Ojo al dato! Hablamos de la primera y modélica democracia liberal de occidente, a la cual los británicos idolatran y la tienen como patrón para casi todo, excepto lo de república.

Siguiendo con la visita de estado con el Padrino de Occidente, a lo Coppola por supuesto, no dudó en meterse en los asuntos internos tales como quién debe ser el próximo Prime Minister y el negociador embajador con la UE. Los proclamó a viva voz, casi bajándose del avión, Boris Johnson y Nigel Farage. ¿Democracia? ¿Soberanía?

Seamos honestos, ya desde la I Guerra Mundial y las consecuencias de la II, hay que gritarlo y decirlo: Europa no tiene países soberanos, salvo Suiza, ellos sí; en un mundo neoliberal los bancos mandan.

Desde que estoy aquí, y quienes viven en las Islas Británicas también, estoy escuchando sin cesar que la UE es antidemocrática y resta soberanía a los estados. Al igual, en el Reino Unido hay miembros no electos en Westminster sino por herencia y la jefatura del Estado y la Iglesia se elige por có…pula.

¿Y qué hizo Trump en tres días? Nadie le tose. Dijo que quería la privatización, por empresas estadounidenses, del NHS (Sistema de Salud Universal con un 10% externalizado a día de hoy), y quiénes deben dirigir el Estado para conciliar con sus intereses económicos. Eso sí, hubo manifestantes con un enorme globo mofándose de él. Luego no se pasa de la protesta a la acción, y eso lo estamos pagando todos.

Y la UE, ¿cuándo su democratización? su desarrollo a República Confederal de Pueblos Europeos donde la etiqueta sea democracia y acento en bienestar.

Totalmente de acuerdo que las políticas neoliberales y la falta de desarrollo democrático han hecho de Bruselas una especie de segunda Washington DC, pero sin poderío militar, el cual ya tiene el Jefe.

¡Qué mala fuiste con Grecia! ¡Europa viene del griego y democracia también!

La falta de democracia a granel es una característica de las democracias neoliberales. Mientras, unos estamos sobreviviendo e intentando llevar la burocracia al día para no tener un susto en nuestro status quo, por si un Prime Minister sólo quiere libre tránsito de mercancías y no de personas, o eso ya lo dijo la anterior; quizás habrá que manifestarse y dejar de ser una población flotante que se transforma en movimiento.

El Presidente Trump solo se ha quitado la careta de salvador del mundo y ahora vemos la cara del Imperio, del monopolio, del absolutismo y del neocolonialismo estadounidense.

Si esto se lo hace a Reino Unido, país socio desde prácticamente del final de la II Guerra de la Independencia Estadounidense de 1812, con ellos mismo casualmente.

¿Qué podremos hacer el resto, con quienes no tiene en común ni un pasado?

Bueno quizás simpatice con los que viven o provengan de Alemania, de donde huyó su abuela y se adentró en territorio estadounidense ilegalmente. Lo tengo claro, nadie es ilegal en ninguna parte. Seguimos en Londres.