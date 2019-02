Un hombre quiere demandar a sus padres por haberlo tenido “sin su consentimiento”

“Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus padres”, afirma Raphael. Y agrega: “Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer. Mi vida ha sido increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir”.

Raphael Samuel de 27 años de Nueva Delhi, India, quiere demandar a sus padres por traerlo a este mundo sin pedir su consentimiento. El joven forma parte del movimiento antinatalista, el cual sostiene que la gente debería abstenerse de tener hijos por motivos morales.

En conversación con el medio The Print, Samuel dijo que quería a sus padres, pero «me tuvieron por su alegría y su placer».