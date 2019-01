Dani Rovira comparte el brutal atropello que sufrió durante un rodaje solidario

El actor malagueño Dani Rovira ha hecho público el vídeo de un atropello sufrido mientras realizaba una ruta ciclista. El también humorista fue arrollado brutalmente por un vehículo mientras pedaleaba por una carretera francesa en un reto solidario que se estaba grabando como parte de un documental para visibilizar la enfermedad del síndrome de Rett.

En las imágenes que el actor publicó el pasado martes 14 de enero el actor malagueño en Instagram (@danirovira) se puede ver cómo mientras pedalean por una carreter y están tomando una curva que aparentemente, un vehículo aparece por detrás de ello y los arrolla.

“Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos. Respetémonos en la carretera”. El actor también ha realizado algunas declaraciones al respecto en diferentes entrevistas: “Sabemos cómo sucedió porque se grabó. Estuve todo ese día en shock, no sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en bicicleta” ha comentado el actor en la publicación junto al vídeo.

La intención de Rovira con esto es la de denunciar los atropellos sufridos por los ciclistas en las carreteras del país.