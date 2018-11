El humorista Dani Mateo, imputado por “ultraje” a la bandera tras sonarse la nariz con ella

El Juzgado número 47 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia interpuesta contra Dani Mateo por el sindicato policial Alternativa Sindical de Policía por su sketch emitido en La Sexta. En él, el humorista se sonó la nariz en la bandera española, acto que se hizo viral en pocos minutos y creó bastante polémica.

Según informa Público, el titular del juzgado ha citado a Mateo como investigado para el lunes 26 de noviembre a las 11:30 horas para que declare en sede judicial. Se le acusa de delitos de odio y ultraje a símbolos nacionales. El juez, asimismo, ha desestimado el recurso a la apertura de la causa planteado por la defensa del humorista.

Durante el programa El Intermedio, Mateo interpretó un sketch en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. “Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie.No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos”, señaló.

La polémica llegó a todos a través de las redes e incluso la emisora televisiva decidió retirar el sketch de su web al entender que había podido ofender a parte del público. La propia Guardia Civil mostró en twitter su disconformidad con el acto.

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 1, 2018

Dani Mateo no tardó en pronunciarse para defender el valor del humor y de la risa y criticó que las banderas puedan ser más importantes que las personas, tras las críticas recibidas por el sketch. “Sólo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa”, indicó el humorista en Twitter.