Al menos diez muertos en un tiroteo en un instituto de Texas

Un tiroteo registrado este viernes en un instituto de la ciudad texana de Santa Fe ha dejado “múltiples víctimas” (entre ocho y diez), según han confirmado fuentes policiales.

De momento no se tiene información exacta sobre el estado de los afectados por el tiroteo, ocurrido en el instituto Santa Fe, que toma su nombre de esta ciudad, a unos 50 kilómetros al sur de Houston. Al menos dos sospechosos han sido detenidos.

El instituto confirmó, en un primer momento, «un incidente con un tirador activo que ha llevado al cierre de los alrededores», según ha hecho saber el departamento de Educación local en su página web. Ahora, el sheriff del condado de Harris, Ed González, ha dado la situación por terminada, pero no ha dado por el momento más detalles sobre las víctimas.

Al lugar se desplazaron múltiples coches patrulla y una unidad de intervención táctica especial, según ha confirmado la Policía de Texas a la cadena CNN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado a las noticias con un mensaje de condolencias en Twitter. “Tiroteo en una escuela de Texas. No pinta bien. `Que Dios os bendiga!”, ha escrito.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018