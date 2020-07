Extremadura se suma a Cataluña y Baleares: el uso de mascarilla será obligatorio en la calle

El uso obligatorio será para todas las personas mayores de 6 años, salvo las excepciones que vienen recogidas en la normativa de la nueva normalidad y en la normativa del uso de mascarillas. Se podrá estar sin ellas sentados a la mesa dentro de restaurantes o en una terraza y habrá que llevarla puesta en la calle, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, se pueda mantener la distancia de seguridad o no.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmaba este jueves que, desde el Gobierno andaluz no descartan aplicar confinamientos parciales para prevenir y evitar el contagio de la población por coronavirus, pero por el momento «no es necesario» y no se contempla a corto plazo. Además, Moreno aseguraba que no descartaba aplicar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se pueda guardar la distancia social como ya están haciendo otras comunidades.