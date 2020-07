¿Hay murciélagos «tamaño humano»? Una fotografía ha desatado la polémica

Tras el controvertido origen del coronavirus que involucra a los murciélagos, los sentimientos sobre estos curiosos animales están más agitados que nunca. Un tuit del usuario @AlexJoestar622 en Twitter ha reintroducido ahora un polémico y casi increible dato que circula ya por todas las redes sociales.

En la imagen que comparte se puede ver a un murciélago de «tamaño humano» procedente, señala, de Filipinas. Aunque por el ángulo podría parecer que es exactamente lo que parece, el tipo al que pertenece sería realmente el murciélago diadema, una especie cuya envergadura máxima es aproximadamente de 1,7 metros con las alas abiertas y que llega a tener poco más de un kilo de peso. Su altura podría compararse, como mucho, al de un niño.

Este murciélago no ataca a las personas, sino que se alimenta de frutas y vegetales.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex is….💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020