Miley Cyrus pide ayuda a Pedro Sánchez para combatir la crisis del coronavirus

Encuentro cuanto menos peculiar en las redes sociales. La cantante norteamericana Miley Cyrus se ha dirigido al presidente Pedro Sánchez en un tweet pidiéndole que implique al país en la campaña de Global Citizen. La estrella es conocida por su activismo político y en esta ocasión lidera una campaña en la que solicita a todos los «líderes del mundo unirse por nuestro futuro y financiar tests, tratamientos y vacunas para derrotar el COVID-19».

«España, te has unido solidariamente con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Debemos permanecer juntos para afrontar el COVID-19 y el impacto desproporcionado que está teniendo en las comunidades marginales, especialmente en las comunidades de color. ¿Te unes a nosotros, Pedro Sánchez?», escribió la cantante al presidente Sánchez.

El líder del PSOE no tardó en contestar: «España es colíder de iniciativas como el Act-Accelerator para lograr acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la covid-19. El nuestro es un compromiso fuerte, Miley. La respuesta unida y multilateral es el único camino para no dejar a nadie atrás».

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 13, 2020