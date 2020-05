Simón: «Un solo brote puede ser el inicio de una epidemia nacional»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha comparecido este miércoles y ha advertido del peligro de realizar reuniones con más personas de la que están permitidas en la fase 1 o 2. «A nivel global no hay ninguna señal de que en España se haya producido ningún rebrote». «Hemos sabido que algunas reuniones con más personas de las que estaban permitido en su fase han podido ser un foco», ha dicho.

Simón ha advertido que «un brote que pueda producirse por una pequeña fiesta inocente, todos tenemos ganas de ver a los familiares y amigos, podría ser otra onda epidémica y creo que el impacto que hemos visto en la primera no nos alegraría tener una segunda». «Tenemos que ser conscientes de que por eso se abre poco a poco. No estamos todos en la fase 3 porque todavía hay riesgo». «Pasar de fase no es estar libres de peligro», ha recalcado Simón.

Por otro lado, Fernando Simón ha aclarado algunas dudas sobre la forma de dar los datos estos días. «Algunos no habían tenido una prueba confirmatoria de coronavirus en laboratorio. Esto se está corrigiendo ahora. Estamos dando datos en confirmados. Sabemos que algunas personas habrán tenido covid sin haberle hecho la prueba y habrá fallecido, pero ahora sabemos que hay una serie de datos que tienen que confirmarse en las comunidades autónomas», ha afirmado Simón.

Además, ha explicado que hay algunos casos «que sabemos que aunque han fallecido no sabemos si ha sido en el mes de marzo, en el mes de abril…». «Hemos creído que esa serie que tenemos de datos que solo se añadan los nuevos fallecidos del día anterior, podría haber más, pero podrían notificarse mañana o pasado, y cuando tengamos bien limpia la serie se darán los datos. Vamos a tratar de hacer como mínimo una actualización semanal, para que esos datos no se queden congelados en el tiempo». «Tenemos que hacer una pequeña parada para garantizar la calidad de los datos aunque sea a costa de la rapidez de dar la información», ha concluido.