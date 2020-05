Sánchez: “A partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España”

Este sábado ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de los avances en la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. En ella, el presidente ha anunciado que la entrada del turismo extranjero en España se reanudará en Julio.

“Animo a los españoles a planificar sus vacaciones desde ya. En segundo lugar, a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de seguridad”, ha confirmado Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, ha asegurado que garantizan «que los turistas no correrán algún riesgo y no nos traerán ningún riesgo. No hay contraposición entre salud y negocios. El turismo español tendrá ahora dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria”.

El presidente también ha anunciado que ue a partir del 8 de julio volverá La Liga de fútbol. “España ha hecho lo que debe y ahora para todos se abren nuevos horizontes. Ha llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas. A partir del 8 de junio voverá la liga”, ha dicho Pedro Sánchez.